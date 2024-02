“อนาโตลี” เตรียมโค่น “ไรเนียร์” ภาคสอง พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ราชัน 3 บัลลังก์

“อนาโตลี มาลีคิน” จอมโหดจากรัสเซียลงทุนลดพิกัดลงมาเปิดศึกภาคสองกับอริเก่า “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” เพื่อลุ้นขึ้นแท่นเป็นเจ้าบัลลังก์ 3 รุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ ONEเหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกก็จะได้รับชมคู่มวยนัดหยุดโลกที่เฝ้ารอคอยกันมาอย่างยาวนาน การเปิดศึกภาคสองระหว่าง “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต (185-205 ป.) วัย 33 ปี จากเนเธอร์แลนด์ เตรียมรั้งบัลลังก์สุดชีวิตจากคู่ปรับเก่า “อนาโตลี มาลีคิน” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และ รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) วัย 35 ปี จากรัสเซียที่หาญกล้าลดรุ่นลงมาท้าชิง หวังครองเจ้าบัลลังก์ 3 รุ่นคนแรกในประวัติศาสตร์ ในศึก ONE 166: ไรเนียร์ vs อนาโตลี ที่จะจัดขึ้น ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ประเทศกาตาร์ ในวันที่ 1 มี.ค.นี้สำหรับ “ไรเนียร์” เปิดตัวกับ ONE ครั้งแรกเมื่อปี 2562 เขาเก็บสถิติชนะรวด 3 ไฟต์ จนสามารถคว้าโอกาสขึ้นชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE MMA รุ่นมิดเดิลเวต จาก “ออง ลา เอ็น ซาง” เจ้าของตำแหน่งสองรุ่นในขณะนั้น พร้อมทั้งแจกเรียร์ เนกเกด โช้ก (Rear Naked Choke) เอาชนะซับมิชชันเพียงยกแรก กระชากเข็มขัดมาครองได้ในศึก ONE: INSIDE THE MATRIX เมื่อเดือน ต.ค.63เท่านั้นไม่พอในปีถัดมา “ไรเนียร์” ยังสานต่อความสำเร็จด้วยการย้ำแค้นเอาชนะคะแนน “ออง ลา” คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เฮฟวีเวต มาครองเพิ่มอีกเส้น ขึ้นแท่นเป็นราชันสองรุ่น ในศึก ONE on TNT IV เมื่อเดือน เม.ย.64 ก่อนจะสามารถป้องกันเข็มขัดรุ่นมิดเดิลเวตอย่างเหนียวแน่นได้อีกสองครั้งแต่ทว่าเข็มขัดรุ่นไลต์เฮฟวีเวต อีกเส้นของ “ไรเนียร์” มีอันต้องกระเด็น เมื่อพ่ายน็อกยกแรกให้กับ “อนาโตลี มาลีคิน” เจ้าของเข็มขัดรุ่นเฮฟวีเวตเฉพาะกาลในเวลานั้นที่ลดเวตลงมาท้าชิง ในศึก ONE Fight Night 5: ไรเนียร์ vs อนาโตลี เมื่อเดือน ธ.ค.65หลังจากการเสียสถิติไร้พ่ายใน ONE ให้กับ “อนาโตลี” แบบช็อกโลกในครั้งนั้น เจ้าของฉายา “อัศวินดัตช์” ก็เปิดรับความท้าทายใหม่ในการข้ามสายลองข้ามสายมาสู้ในกติกาปล้ำจับล็อกกับดาวรุ่งพุ่งแรงอย่าง “ไท รูโทโล” แต่ตกเป็นฝ่ายพ่ายคะแนนในศึก ONE Fight Night 10: ดิมิเทรียส vs อาเดรียโน III เมื่อ 6 พ.ค.66ด้าน “อนาโตลี มาลีคิน” ยักษ์ใหญ่จากแดนหมีขาว เปิดตัวครั้งแรกใน ONE เมื่อปี 2564 พร้อมทั้งโชว์ฟอร์มสุดปังน็อกคู่ต่อสู้ได้ตลอดทั้งสองไฟต์ จนได้โอกาสขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นเฮฟวีเวต เฉพาะกาล ซึ่งเขาก็ไม่ทำให้พี่น้องชาวรัสเซียผิดหวัง จ้วงกำปั้นน็อกยกสอง “คิริลล์ กรีเชนโก” นักสู้จากเบลารุส ครองแชมป์ได้สำเร็จ ในศึก ONE: BAD BLOOD เมื่อเดือน ก.พ.65อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ “อนาโตลี มาลีคิน” รอเวลาเปิดศึกรวบตึงเข็มขัดกับเจ้าของตำแหน่งตัวจริงในขณะนั้นอย่าง “อาร์จาน บูลลาร์” เขาตัดสินใจใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการไปสอยเข็มขัดรุ่นไลต์เฮฟวีเวต จากราชานักรัด “ไรเนียร์ เดอ ริดเดอร์” มาครองเพิ่มอีกหนึ่งเส้นได้สำเร็จ เมื่อเดือน ธ.ค.65กระทั่งในศึกใหญ่นัดประวัติศาสตร์ ONE ลุมพินี 22 เมื่อ 23 มิ.ย.66 “อนาโตลี” ได้โอกาสเปิดศึกรวมเข็มขัดกับ “อาร์จาน บูลลาร์” สมใจ หลังรอคอยมานานนับปี และเป็นฝ่ายไล่ถล่มเอาชนะทีเคโอจอมอึดจากอินเดียไปได้ในยก 3 ขึ้นแท่นแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต อย่างไร้ข้อกังขา พร้อมทั้งรักษาสถิติคว้าชัยแบบไม่ครบยกตลอด 5 ไฟต์ที่ผ่านมา แถมฟอร์มยังเตะตาบิ๊กบอส “ชาตรี” อย่างจัง คว้าโบนัสไป 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น) เข้ากระเป๋าสำหรับการเผชิญหน้าในภาคสองนี้ รับประกันความเดือดปรอทแตก เพราะด้าน “ไรเนียร์” ก็หวังจะสางแค้นที่ฝังลึกที่มีมานานกว่า 1 ปีเต็มให้ได้ เพื่อลบฝันร้ายที่เคยพลาดมาในภาคแรก และพิสูจน์ตัวเองว่าเขาคือนักสู้ที่ดีที่สุดในโลกของรุ่นมิดเดิลเวต ขณะที่ “อนาโตลี” ก็หวังมาฝังรอยแค้นไว้อีกครั้งเพื่อจารึกชื่อในฐานะราชัน 3 รุ่นน้ำหนักคนแรกในประวัติศาสตร์ ONEสำหรับศึก ONE 166 จะถ่ายทอดสดไปยังกว่า 190 ประเทศทั่วโลกในวันที่ 1 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) สามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าทาง Virgin Megastore หรือ Q-Tickets และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าได้ที่นี่และโซเชียลมีเดียของ ONE ทุกช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และอินสตาแกรม ONEChampTh