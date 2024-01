บนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อน “แสตมป์” ป้องบัลลังก์เจอ“เดนิส” ศึก ONE 166 ที่กาตาร์

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ขวัญใจชาวไทย ได้ฤกษ์ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก ปะทะเพื่อนรัก “เดนิส แซมโบอันกา” นักสู้สาวชาวฟิลิปปินส์ ในศึก ONE 166 ที่ จะยกทัพไปจัดการแข่งขันที่ประเทศกาตาร์เป็นครั้งแรก“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” นักสู้สาวขวัญใจชาวไทย วัย 26 ปี ได้คิวลงสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต ครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ท้าชิงคนแรกไม่ใช่คนอื่นไกล แต่เป็นเพื่อนรักที่เคยร่วมซ้อมด้วยกันมาก่อนอย่าง “เดนิส แซมโบอันกา” แม่สาวขาบู๊ วัย 27 ปี จากฟิลิปปินส์ โดยจะพบกันในศึก ONE 166 ที่จะจัดขึ้น ณ ลูเซล สปอร์ตส์ อารีนา ประเทศกาตาร์ ในวันที่ 1 มี.ค.นี้สำหรับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ ขึ้นแท่นกลายเป็นนักกีฬาการต่อสู้คนแรกและคนเดียวในโลกที่สามารถครองตำแหน่งแชมป์โลกได้ถึง 3 ชนิดกีฬา มวยไทย,คิกบ็อกซิ่ง และการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) หลังผงาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต มาครอง ในศึก ONE Fight Night 14 เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา จากการโค่น “ฮาม ซอ ฮี” นักสู้สาวแกร่ง วัย 36 ปี จากเกาหลีใต้ ไปได้ด้วยชัยชนะทีเคโออย่างสวยงามโดยครั้งนี้ถึงเวลาแล้วที่ “แสตมป์” จะเดินหน้าสร้างตำนานบทใหม่ในยุคสมัยการนั่งบัลลังก์แชมป์โลก MMA ด้วยการรั้งเข็มขัดครั้งแรกจากเพื่อนรักอย่าง “เดนิส แซมโบอันกา” เพื่อต่อยอดความยิ่งใหญ่ในเส้นทางสายอาชีพนักสู้ของตัวเองต่อไปทางด้าน “เดนิส แซมโบอันกา” สาวนักสู้จากแดนตากาล็อก เจ้าของเก้าอี้เบอร์สองของแรงกิง ONE MMA รุ่นอะตอมเวต เข้ามาเปิดตัวใน ONE ครั้งแรกในศึก ONE:MARK OF GREATNESS เมื่อเดือน ธ.ค.62 โดยสามารถเอาชนะคะแนน “จีฮิน รัดซวน” ไปได้ โดยปัจจุบันเธอผ่านประสบการณ์แข่งขันใน ONE มาแล้วถึง 7 ไฟต์ และสามารถเก็บชัยไปได้ถึง 5 ครั้งด้วยกันตอนนี้ความมั่นใจของ “เดนิส” กำลังพุ่งถึงขีดสุด หลังเดินหน้าคว้าชัยมาแล้ว 2 ไฟต์ติดต่อกัน โดยผลงานล่าสุด เธอเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ “จูลี เมซาบาร์บา” ไปได้ในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาโดย “เดนิส” มีความสนิทสนมกับ “แสตมป์” เป็นอย่างดี เนื่องจากเคยฝึกซ้อมร่วมกันตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นหนึ่งในนักสู้สังกัดค่ายแฟร์เท็กซ์ จึงทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอย่อมทราบดีถึงจุดแข็งจุดอ่อน ของนักสู้สาวแกร่งขวัญใจชาวไทยรายนี้ ซึ่งจะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญสำหรับเธอในการนำมาปรับใช้ในไฟต์สำคัญที่สุดในชีวิตของตนเองในครั้งนี้ และยังเคยอาสาเป็นผู้ท้าชิงคนแรกของเพื่อนสนิทอีกด้วยสำหรับศึก ONE 166 จะถ่ายทอดสดไปยังกว่า 190 ประเทศทั่วโลกในวันที่ 1 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 19.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แฟน ๆ ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าทาง Virgin Megastore หรือ Q-Tickets และติดตามข่าวสารความคืบหน้าของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh#มวยวัน #ONE #ONEChampionship #แสตมป์ #แสตมป์แฟร์เท็กซ์