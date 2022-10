ขอเปิดศึกไตรภาค "สิทธิชัย" ตั้งเป้าล้างตา "ชิงกิซ อัลลาซอฟ"

“สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” ตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวไทย หลังโชว์ฟอร์มเก๋าดับซ่าดาวรุ่งฟอร์มสด “โมฮัมเหม็ด บาวตาซา” นักชกคิกบ็อกซิ่งดัตช์-โมร็อกโก ในศึก ONE Fight Night 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ก็ประกาศเดินหน้าภารกิจสางแค้นอริเก่า "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" ที่ตนพลาดท่าพ่ายแพ้จนชวดแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา"สิทธิชัย" และ "ชิงกิซ" เคยเผชิญหน้ากันก่อนหน้านี้เมื่อกว่า 8 ปีก่อน โดย "สิทธิชัย" เป็นฝ่ายคว้าชัยไปครอง แต่ทั้งคู่ก็โคจรกลับมาเจอกันเป็นครั้งที่สองในฐานะคู่ชิงชนะเลิศของการแข่งขัน ONE คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ที่ ONE จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่า "สิทธิชัย" กลับย้ำแค้นไม่สำเร็จ กลายเป็น "ชิงกิซ" ที่ซิวเข็มขัดแชมป์คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีด์ ปล่อยให้นักชกชาวไทยต้องกลับบ้านมือเปล่า เท่ากับว่า "ชิงกิซ" ตีตื้นทำคะแนนชนะกันละครั้งเท่ากัน ทำให้ตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งชาวไทยยังคงค้างคาใจอยากเปิดศึกไตรภาคให้รู้ดำรู้แดงโดยจากไฟต์ล่าสุดที่ "สิทธิชัย" โชว์ความเก๋าเอาชนะ "โมฮัมเหม็ด บาวตาซา" ด้วยคะแนนเอกฉันท์ แสดงให้เห็นว่านี่ยังไม่ใช่ช่วงขาลงของเขา ตรงกันข้าม "สิทธิชัย" ยิ่งมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นที่จะเรียกฟอร์มแกร่งกลับมา โดยเขาประกาศกร้าวหลังชัยชนะในไฟต์ล่าสุดว่าสิทธิชัย เรียกหา "ชิงกิซ""รอบต่อไปผมอยากแก้มือกับ ชิงกิซ อัลลาซอฟ ครับ เพราะผมเพิ่งแพ้เขามา ผมจะตาเอาชนะเขาให้ได้ครับ แล้วเจอกันครับ อัลลาซอฟ"ในตอนนี้ สิทธิชัย ที่อยู่ในอันดับ 4 ของแรงกิงคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต กำลังเร่งทำฟอร์มเพื่อมาทวงความยิ่งใหญ่ในฐานะนักชกที่เก่งกาจที่สุดในโลก และการสางแค้นกับ ชิงกิซ ก็เป็นหนทางที่จะทำให้ "สิทธิชัย" ได้ไต่แรงกิงขึ้นไปเปิดศึกภาค 4 กับราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ที่เขาตั้งตาอยากครอบครองสักครั้งในชีวิตแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและโปรแกรมครั้งต่อไปของ "สิทธิชัย" ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com