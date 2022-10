"ซุปเปอร์เล็ก - ช่อฟ้า" เจ็บต้องถอน ขอพักชกศึก ONE ต.ค.นี้

อัปเดตโปรแกรมสองศึกใหญ่ ONE 162 และ ONE Fight Night 3 ที่จะจัดขึ้นสองวันติดกัน คือช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 21 และช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565 โดยจะถ่ายทอดสดจาก กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีอันต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมในบางคู่ เนื่องจากนักกีฬาไม่สามารถลงแข่งขันได้ด้วยเหตุสุดวิสัยคู่แรกคือ "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ที่จ่อคิวลงชิงเข็มขัด เวิลด์ กรังด์ปรีซ์​ สีเงิน กับ "พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์" ในการแข่งขันมวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต (135 ป.) รอบชิงชนะเลิศ ที่จะเกิดขึ้นในศึก ONE Fight Night 3 โดยทางด้าน "ซุปเปอร์เล็ก" จำเป็นต้องขอถอน เนื่องจากบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อม ทำให้การแข่งขันคู่นี้มีอันต้องเลื่อนออกไปขณะที่น้องใหม่ "ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย" นักชกไทยอีกคนที่กำลังจะได้ปรากฏตัวครั้งแรกในศึก ONE 162 ก็จำเป็นต้องถอนชกเช่นกัน เนื่องจากต้องพักร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์ โดยคาดว่าจะขึ้นชกได้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปทั้งนี้ได้นักมวยใจกล้าจากรัสเซีย "ทาเกียร์ คาลิลอฟ" ซึ่งเคยประมือกับ "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง มาเสียบแทนในช่วงสัปดาห์สุดท้าย เพื่อเจอกับ "เดนิส พูริช" นักชกจากแคนาดาที่ถูกวางตัวให้เจอกับ "ช่อฟ้า" ก่อนหน้านี้แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com