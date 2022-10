ถึงทีผมบ้าง "เพชรทนง" จ่อคิวซิวเช็มขัดคิกบ็อกซิ่ง "ฮิโรกิ" ศึก ONE 19 พ.ย.นี้

"เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" เทพคิกบ็อกซิ่งชาวไทย เตรียมลงศึกแย่งเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตกับ เจ้าบัลลังก์คนปัจจุบัน "ฮิโรกิ อากิโมโตะ" จากแดนซามูไร ขึ้นป้ายคู่เอกของศึก ONE 163 ที่จะถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย.นี้ เวลา 17.30 น."เพชรทนง" ในฐานะผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบบนตัมเวต ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังตัวแทนประเทศไทยในการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE กลับบ้านอีกครั้ง หลังจากที่ "กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี" เสียแชมป์รุ่นนี้ให้แก่ "ฮิโรกิ" เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเพชรทนง ในวัย 36 ปี แม้จะเปิดตัวใน ONE ได้ไม่สวยงามนักด้วยการแพ้น็อกแบบช็อกโลกให้กับ "กัปปิตัน" แต่เขาก็กลับมาแก้ตัวด้วยการโชว์ฟอร์มเก่งเอาชนะคู่แข่งจากแดนมังกร "จาง เฉิงหลง" เมื่อเดือนกันยายน 2564 และขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิงรุ่นนี้ขณะที่ "ฮิโรกิ" แชมป์โลกคนปัจจุบัน วัย 30 ปี จากแดนซามูไร ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใน ONE ด้วยสถิติชนะรวดใน 5 ไฟต์หลังสุดซึ่งรวมถึงการกระชากเข็มขัดจาก "กัปปิตัน" ขึ้นนั่งบัลลังก์แทนที่ได้สำเร็จครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่เจ้าของเข็มขัดแชมป์มวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง 16 เส้น จะได้เข้าใกล้ตำแหน่งแชมป์โลก ONE ที่เขามุ่งมั่นจะคว้ามาให้ได้ โดยหวังตามรอยเพื่อนซี้ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" เจ้าบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต และ "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตแฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึก ONE 163 ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com