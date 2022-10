"รถถัง" ป้องเข็มขัด ONE ครั้งที่ 4 ฉะแชมป์โลกรุ่นเล็ก "โจเซฟ ลาซิรี"

ราชัน ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ได้ฤกษ์กลับมาทำหน้าที่แชมป์โลก โดยมีคิวป้องกันเข็มขัดกับ "โจเซฟ ลาซิรี" เจ้าบัลลังก์มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตป้ายแดง ที่อาจหาญขึ้นมาล่าเข็มขัดเส้นที่สองในรุ่นใหญ่กว่าหลังจากที่ "รถถัง" ห่างเหินจากการป้องกันตำแหน่งมากว่า 2 ปี โดยครั้งสุดท้ายรั้งเข็มขัดสุดเหนียวจากคู่ปรับเก่าชาวไทย "เพชรดำ เพชรยินดีอะคาเดมี" ในเดือน ก.ค.63หลังจากนั้นซูเปอร์สตาร์ชาวพัทลุงก็ได้รับโอกาสขึ้นชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง ซูเปอร์ไฟต์มวยไทย 3 ยก และกติกาพิเศษมวยไทย X MMA ก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขัน ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต และจำต้องถอนตัวเนื่องจากปัญหาการทำน้ำหนักเมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตอนนี้ "รถถัง" พร้อมกลับมาประจำการรักษาตำแหน่งแชมป์โลก เพื่อรักษาเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (135 ป.) ครั้งที่ 4 กับคู่ต่อกรยอดฝีมือแดนมักกะโรนี "โจเซฟ ลาซิรี" ที่เพิ่งขึ้นแท่นเป็นราชัน มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) มาหมาด ๆ หลังกระชากเข็มขัดจาก "พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม" เมื่อดือน พ.ค. ที่ผ่านมา และตั้งใจมาไล่ล่าเข็มขัดเส้นที่สองจากแชมป์โลกชาวไทยโดยคู่นี้มีคิวฉะเดือดกันในศึก ONE Fight Night 4 วันเสาร์ที่ 19 พ.ย.65 เวลา 07.00 น.ตามเวลาประเทศไทย แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com