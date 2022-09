"แสตมป์" ขอปั้นฟอร์มแกร่ง รอแย่งเข็มขัด "แองเจลา" อีกครั้ง

นักสู้สาวแกร่งขวัญใจชาวไทย "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ประกาศขอปั้นฟอร์มแกร่งกว่าเดิมเพื่อกลับไปชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นอะตอมเวตในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) กับ "แองเจลา ลี" อีกสักตั้ง โดยขอเก็บแต้มชัยแรกจากคู่แข่ง "จีฮิน รัดซวน" จากมาเลเซีย ในศึก ONE Fight Night 2: ซง vs แองเจลา III ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ตามเวลาประเทศไทยหลังจากพลาดโอกาสโค่นบัลลังก์ตัวแม่รุ่นอะตอมเวตในศึกชิงแชมป์โลกเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา แสตมป์ เจ้าของตำแหน่งแชมป์เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวตหญิง ก็มุ่งมั่นตั้งใจฝึกปรือวิชาเกมนอนให้เก่งกว่าเดิม โดยสำเร็จวิชาอีกระดับจนได้รับเข็มขัดสีม่วงในกีฬาบราซิลเลียนยิวยิตสู (BJJ) เมื่อไม่นานมานี้จนถึงตอนนี้ แสตมป์ มั่นใจว่าเธอพัฒนาขึ้นมากและพร้อมรับมือกับคู่แข่งตัวท็อปในแรงกิงเพื่อสร้างฟอร์มขึ้นไปเผชิญหน้ากับราชินีรุ่นอะตอมเวตอีกครั้ง แต่ก่อนอื่น เธอต้อง ผ่าน "จีฮิน รัดซวน" นักสู้สาวฟอร์มแรงที่ปัจจุบันรั้งอันดับ 5 ของแรงกิงรุ่นนี้ ซึ่งหมายจะมานั่งแทนที่เก้าอี้เบอร์หนึ่งเสียก่อนไฟต์นี้จึงมีความหมายต่อ แสตมป์ มาก เพราะหากพลาดท่า นั่นหมายถึงตั๋วชิงแชมป์โลกในฐานะมือวางอันดับหนึ่งจะหายวับไปกับตา โดย แสตมป์ เปิดใจว่า“หนูต้องรักษาสิทธิ์และตั๋วผ่านทางในครั้งนี้ให้ได้ เพื่อขึ้นไปชิงแชมป์อีกครั้ง เพราะฉะนั้น หนูไม่ยอมง่าย ๆ แน่ค่ะ และก็ตั้งใจว่าจะขอทำฟอร์มอีกสักสองถึงสามไฟต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าหนูเก่งพอที่จะขึ้นไปกระชากเข็มขัดจาก แองเจลา ลี อีกครั้ง”"ถ้าหนูสามารถผ่านคู่แข่งตัวท็อปในแรงกิงนี้ได้ หนูก็เชื่อว่าหนูจะสามารถพัฒนาฝีมือไปถึงระดับที่จะเอาชนะ แองเจลา ได้ในครั้งหน้าแน่นอนค่ะ"แฟน ๆ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 2: ซง vs แองเจลา III ได้ในวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ชมย้อนหลัง เวลา 22.30 น. นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง TICKETMASTER.SG