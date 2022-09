"แสงมณี" คัมแบ็กศึก ONE ดวลเดือด "จาง เฉิงหลง" 29 ก.ย.นี้

นักชกไทยเจ้าของฉายา "ทารกเงินล้าน" แสงมณี หลังห่างหายจากสังเวียน ONE โดยทิ้งผลงานล่าสุดด้วยการเผชิญหน้ายอดมวย "ซ้ายอุกกาบาต" กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย เมื่อเดือน ส.ค.63 โดย แสงมณี เป็นฝ่ายถูกน็อกช็อกปากกาเซียนทุกสำนักเจ้าตัวจึงกลับไปปั้นฟอร์มใหม่ จากนั้นย้ายมาใช้สีเสื้อ "พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม" ฝึกวิชาอัปเลเวลกับบรรดานักมวยแถวหน้าของ ONE อย่าง พระจันทร์ฉาย (อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต), ตะวันฉาย, เมืองไทย ซึ่งตอนนี้ แสงมณี ที่เพิ่งจบปริญญาโทหมาด ๆ พร้อมคืนสังเวียน ONE ด้วยความมั่นใจมาเต็มร้อยไฟต์ประเดิมสีเสื้อใหม่ของ แสงมณี ในศึก ONE จะประชันหน้ากับนักมวยฝีมือดีจากแดนมังกร "จาง เฉิงหลง" ซึ่งรายนี้ผ่านมือมวยเก่งหลายคนมาแล้วทั้งในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง โดยล่าสุด จาง แพ้คะแนน "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เมื่อเดือน ก.ย.64 ทั้ง แสงมณี และ จาง จึงอยู่ในสถานะที่ต้องการกลับมาสร้างชื่อและเรียกศรัทธาคืนอีกครั้ง"แสงมณี vs จาง" ถูกประกบคู่ให้เจอกันในศึก ONE 161 ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.65 โดยศึกนี้มีเพื่อนร่วมค่ายอย่าง "ตะวันฉาย" ขึ้นชิงบัลลังก์ "เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี" อีกด้วยแฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดศึก ONE 161 ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.