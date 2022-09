ก้าวสู่ระดับโลก! "เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์" ประเดิมไฟต์แรกใน ONE 29 ก.ย.นี้

"เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์" เจ้าของรางวัล "ยอดมวย" ถ้วยพระราชทานปี 2564 ได้ฤกษ์เปิดตัวไฟต์แรกบนเวทีระดับโลก ONE โดยมีนัดฟาดปากกับนักมวยมากประสบการณ์ "หาน ซือ หาว" ในศึก ONE 161: เพชรมรกต vs ตะวันฉาย ที่จะถ่ายทอดสดวันพฤหัสฯ ที่ 29 ก.ย.นี้เฟอร์รารี ยอดฝีมือจากค่ายดังเมืองพัทยา เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาสังกัด ONE อย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้ และได้โอกาสประเดิมไฟต์แรกในกติกามวยไทย 3 ยก รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.)มวยฝีมือจากสุราษฎร์ธานีวัย 25 ปี สร้างชื่อเป็นที่รู้จักในฐานะขวัญใจมวยจอตู้ด้วยการคว้าแชมป์สนามมวยช่อง 7 สี และไต่เต้าขึ้นมาอยู่แถวหน้าของวงการ โดยเอาชนะมวยไทยระดับพระกาฬอย่างอย่าง แสงมณี กุหลาบดำ ฤทธิ์เทวดา ฯลฯ กระทั่งคว้ารางวัล "ยอดมวย" จากสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยมาได้ในปีที่ผ่านมาเฟอร์รารี ถือเป็นนักมวยที่มีพัฒนาการในสไตล์การชกอย่างต่อเนื่อง จากมวยตั้งรับมาเป็นมวยครบเครื่อง โดยโชว์ผลงานได้น่าตื่นเต้นเร้าใจ จนได้รับโอกาสให้เข้าร่วมชายคา ONE และเขาจะได้พิสูจน์ฝีมือกับ "หาน ซือ หาว" คู่แข่งจอมแกร่งจากแดนมังกร ที่เคยเป็นคู่ชิงเข็มขัดแชมป์โลกกับ "ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว มาแล้วหากโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจ เฟอร์รารี อาจแจ้งเกิดเป็นอีกหนึ่งดาวดวงใหม่ในกีฬามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตของ ONE และจะทำให้การฟาดฟันในรุ่นนี้เข้มข้นขึ้นอีกเป็นกอง เพราะอัดแน่นไปด้วยสายแข็งทั้งสิ้นแฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดศึก ONE 161: เพชรมรกต vs ตะวันฉาย ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.