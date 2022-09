โปรแกรมเดือด! "แสตมป์" จ่อคิวฉะ "อนิสสา" ฉลอง ONE คัมแบ็กจัดที่ไทย ม.ค.ปีหน้า

แฟน ONE ชาวไทยเตรียมเฮ! วัน แชมเปียนชิพ เตรียมคืนถิ่นสยามพร้อมระเบิดความมันกับศึก ONE Fight Night 6 ขึ้นป้ายศึกซูเปอร์ไฟต์กติกาลูกผสมหญิงคู่แรกในประวัติศาสตร์ระหว่าง "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" และ "อนิสสา เมกเซน" โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2566 ที่อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานีสืบเนื่องจากงานแถลงข่าวความร่วมมือ "ONE Lumpinee (วัน ลุมพินี)" เมื่อวันจันทร์ที่ 12 ที่ผ่านมา "นายชาตรี ศิษย์ยอดธง" ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ ได้ประกาศถึงการกลับมาจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยอีกครั้งอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมปีหน้าโดยมีการแง้มถึงการเปิดศึกซูเปอร์ไฟต์กติกาลูกผสม การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) x มวยไทย ที่จับยอดนักสู้หญิงชาวไทย "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์" ในฐานะแชมป์ MMA เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นอะตอมเวต ดวลฝีมือกับ "อนิสสา เมกเซน" เจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยหลายสมัย ซึ่งถือเป็นกติกาลูกผสมหญิงคู่แรกในประวัติศาสตร์ ONEนอกจากนี้ บิ๊กบอส ONE ยังเผยถึงการลงศึกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลก ONE ของราชันมวยไทย รุ่นฟลายเวต "รถถัง จิตรเมืองนนท์" และเจ้าบัลลังก์มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" เพื่อการฉลองการกลับมาของ ONE ในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่อีกด้วยโดยศึก ONE Fight Night 6 ถือเป็นการที่ ONE กลับมาจัดการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในรอบ 2 ปีครึ่ง หลังจากครั้งล่าสุดในศึก ONE: A New Breed 3 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563แฟนกีฬาชาวไทยที่โหยหาบรรยากาศสุดตื่นเต้นเร้าใจชิดขอบสนาม สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ Thaiticketmajor.com และสามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และเว็บไซต์ www.onefc.com