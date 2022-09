"เพชรมรกต - ตะวันฉาย" นำทัพกำปั้นไทย "กัปปิตัน-แสงมณี-เฟอร์รารี" ลุยศึก ONE 161 29 ก.ย.นี้

คลอดแล้วโปรแกรมเต็มของศึก ONE 161 ประกบคู่มวยจอแตกระหว่างราชันมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต "เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี" และผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งของแรงกิง "ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" เป็นคู่เอกของรายการ โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวต เป็นเดิมพัน ซึ่งจะถ่ายทอดสดในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.65นอกจากคู่เอกนัดหยุดโลกที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วก่อนหน้านี้ แฟนหมัดมวยชาวไทยยังจะได้ชมฝีมือของยอดกำปั้นไทยอีก 3 รายอย่างจุใจ ได้แก่ "กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี", "แสงมณี พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม" และน้องใหม่ถอดด้าม "เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์""กัปปิตัน" อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต จะเปิดศึกกับอริเก่า “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” ที่เคยแย่งชิงเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่งกันมา แต่ครั้งนี้จะดวลกันในกติกามวยไทยด้าน "แสงมณี" คืนสังเวียน ONE ภายใต้สีเสื้อใหม่ "พีเค.แสนชัยฯ" ปะทะนักชกจอมแกร่งจากแดนมังกร “จาง เฉิงหลง” ที่ข้ามสายจากคิกบ็อกซิ่งมาชิมลางมวยไทยเป็นครั้งแรกใน ONEขณะที่ "เฟอร์รารี" ยอดมวยถ้วยพระราชทานปี 2564 ได้ฤกษ์เปิดตัวครั้งแรกใน ONE โดยจะเจอกับ "หาน ซือ ฮาว" ยอดฝีมือจากจีนที่เคยชิงเข็มขัดกับ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" มาแล้วแฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดศึก ONE 161 ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE 161คู่ในรายการ-คู่เอก เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี vs ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยิม (ชิงแชมป์โลก มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)-โรมัน เคร็กเคลีย vs กูโต อิโนเซนเต (คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต รอบรองชนะเลิศ)-อิราจ อาซิซพอร์ vs บรูโน ชาเวส (คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต รอบรองชนะเลิศ)-จาง หลีเผิง vs เซยิด อิซากามาเอฟ (MMA รุ่นไลต์เวต)-ริตู โฟกาต vs ทิฟฟานี เตียว (MMA รุ่นอะตอมเวต)-หวัง เฉ่า vs ยูยะ วากามัตสึ (MMA รุ่นฟลายเวต)คู่นำเข้ารายการ-กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี vs อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)-แสงมณี พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs จาง เฉิงหลง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)-อูมาร์ เคน vs บาทราดซ์ กาซาเอฟ (MMA รุ่นเฮฟวีเวต)-หาน ซือ หาว vs เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต)-โรดริโก มาเรลโล vs รุสลัน แบกดาสเซเรียน (ปล้ำจับล็อก รุ่นแบนตัมเวต)-มาเทอุส ฟิลิเป vs อาลี โฟลาดี (MMA รุ่นมิดเดิลเวต)