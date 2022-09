"ดังก้องฟ้า" ความหวัง "ค่ายบัญชาเมฆ" เตรียมประเดิมศึก ONE 1 ต.ค.นี้

"ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ" นักมวยสาวดาวรุ่ง เด็กปั้นของเจ้าตำนานมวยไทย "บัวขาว บัญชาเมฆ" เตรียมเฉิดฉายบนเวทีระดับโลก ONE เป็นครั้งแรก เตรียมฉะเดือด "อนิสสา เม็กเซน" คู่แข็งสายแข็งจากแดนน้ำหอม ในศึก ONE Fight Night 2: ซง vs แองเจลา III ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ตามเวลาประเทศไทยดังก้องฟ้า วัย 20 ปี เจ้าฉายา "รถถังเมืองย่าโม" เป็นนักมวยไทยหญิงดาวรุ่งพุ่งแรง ด้วยสไตล์จอมบู๊ใจสู้เกินหญิง โดยล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เธอกลายเป็นฮีโร่เหรียญทองแดงจากการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งหญิง ในกีฬาซีเกมส์ที่เวียดนาม ซึ่งมี "บัวขาว บัญชาเมฆ" รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยปัจจุบัน ดังก้องฟ้า เข้ามาใช้สีเสื้อ "บัญชาเมฆ" จากการชักชวนของ บัวขาว ที่ชื่นชอบอุปนิสัยใจคอและฝีมือของลูกศิษย์คนนี้มาตั้งแต่ครั้งเข้าค่ายเก็บตัวนักคิกบ็อกซิ่งทีมชาติ และช่วยผลักดันให้ก้าวสู่เวทีโลก ONE ในฐานะนักมวยหญิงคนแรกของค่ายไฟต์เปิดตัวครั้งแรกใน ONE ที่จะถึงนี้ ดังก้องฟ้า ต้องเจอคู่แข่งสายแข็ง "อนิสสา เม็กเซน" เจ้าของแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งหลายสมัย ซึ่งถือเป็นงานใหญ่สำหรับน้องใหม่ถอดด้ามอย่างเธอไม่น้อย แต่หากผ่านไปได้ โอกาสในการแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลกก็เป็นไปได้สูงทีเดียวดังก้องฟ้า จะได้ร่วมลงแข่งในไฟต์เดียวกันกับรุ่นพี่นักกีฬาไทยอีกสองคนได้แก่ "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ที่จะลงป้องเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต และ "แสตมป์ แฟร์เท็กซ์"แฟน ๆ สามารถติดตามให้กำลังใจน้องใหม่ "ดังก้องฟ้า" ในศึก ONE Fight Night 2: ซง vs แองเจลา III ถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ชมย้อนหลัง เวลา 22.30 น. นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง TICKETMASTER.SG