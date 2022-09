ซูมแซ่บ 6 หล่อสะท้านจิต The MAN Thailand 2022 เตรียมอวดหุ่น ทะเลเดือดรอบเก็บตัว

77 หนุ่มหล่อแน่นทั้ง 77 จังหวัด จะมากระแทกใจให้แตกกระเจิงไปทั่วไทย ด้วยอานุภาพของความหล่อเด็ด ที่ยากจะต้านทานได้ เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 ปีนี้จะมีใครที่ต้องจับตา ออร่ารุนแรง รีบไปดูกันเลย เริ่มกันที่The MAN มหาสารคาม 2022 หล่อเข้มเร้าใจได้อีกๆ เคยประกวดได้ที่ 1 มาแล้วจากเวที MR. Knight Diamond 2021 จะมาฟาดที่ 1 จากเวที The MAN Thailand 2022 ได้อีกหรือไม่ ต้องลุ้นThe MAN นครพนม 2022 ขาวสูงหล่อเด่น ตกใจแรง นึกว่าฝาแฝดของนักร้องดัง และยังมีส่วนคล้ายไอดอลซุปตาร์เกาหลีอีกด้วยThe MAN บุรีรัมย์ 2022 หนุ่มแน่นความรู้ปังปริญญาโท สาขาปรสิตวิทยาการางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถล้นทั้ง เดินแบบ ถ่ายแบบ พิธีกร แสดง ร้องเพลงก็ได้ด้วยThe MAN สุโขทัย 2022 หนุ่มแน่นอกวัย 19 สูงถึง 191 ฟิตเฟิร์มจริงเพราะเป็นนักวอลเลย์บอลระดับประเทศ แต่งเพลงร้องเพลงได้ เดินแบบถ่ายแบบก็เป๊ะThe MAN อุบลราชธานี 2022 จบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หุ่นสตรองชวนหลงใหล รับสอนปีนหน้าผาให้แกร่ง ต้องไปลองเรียนเองเดอะแมนไทยแลนด์ The MAN ตราด 2022 คมเข้มเร้าใจยิ่ง กำลังเรียนปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ลีกวอลเลย์บอลใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความฝันอยากเป็นครูThe MAN อำนาจเจริญ 2022 นายแบบปังขาวใสรักเรียน จบปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอต่อปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์ที่ แอลเอ LA สหรัฐอเมริกาห้ามพลาด! เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 ปีนี้ได้รับเกียรติ สส. ราชบุรีนั่งแท่นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พร้อมทีมทำงานคุณภาพ นำโดย 2 ผู้อำนวยการกองประกวดดีไซเนอร์ดังแบรนด์ อิทธิกร itthikorn ,และประชานุกูล ผู้ถือสิทธิ์การประกวด The man Thailand 2022และที่ขาดไม่ได้ ทีมสปอนเซอร์ The man Thailand 2022 ได้แก่ Mirinn club ,Space plus,Merriot ระยอง, Cher resort หัวหิน,Thomas clinic ,เกาะกูดคาบาน่า,ME energy drink,M Pro Plus,Two Shot Studio ,Fashion Scene Organizer,Destiny Clinic,Chuda, เฌอเอม ,Choose Business ,Talent Magazine ,Macuse from Australia , Awesome ,DP Dance Studio ,IMFA สถาบันสอนแต่งหน้า ,Heroine Fashion Gallery ,ITTHIKORN BKK ,SAI JAI กินอะไรต้องใส่ใจฯ77 หนุ่มหล่อ เตรียมอวดหุ่นแซ่บทะเลเดือด ในรอบเก็บตัว 20-22 กันยายนนี้ ที่ เฌอรีสอร์ต ชะอำ พร้อม 3 หนุ่มหล่อ ทิมมี่ ชิตพล แซนเปอร์ The Face man,อนาคิณ นนทิประสิทธิ์ MR.World Thailand 2019 และคิณ ภาคิณ เกษเพชร The Knot Ss2 ที่จะมารับหน้าที่ The man Thailand COACH ตามติดเวที เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand ได้แล้วทางเพจ The Man Thailand หรือ TikTok ติ๊กต๊อก @themanthailand และ IG ไอจี @officialthemanthailand