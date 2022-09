"สส.มุ่ง อัครเดช" ร่วมผลักดัน The Man Thailand เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก

โดยเวทีประกวด เมีประธานการจัดประกวดก็คือ สส. อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรีที่เก่งรอบด้าน เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการทรัพย์สินทางปัญญา, รองประธานกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน สภาผู้แทนราษฎร และเป็นโฆษกพรรคประชาธิปัตย์หลายคนคุ้นหน้ากันดีอยู่แล้ว เพราะ สส.มุ่ง อัครเดช เป็นคนตั้งใจทุ่มเททำงาน พัฒนาหลายอย่าง ในทุกมิติ มานานหลายปีแล้ว เพื่อพี่น้องประชาชนในบทบาทของ สส. การหันมารับหน้าที่ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม คือโดดมาร่วมด้วยช่วยทำ เวทีประกวดหนุ่มหล่อ เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 กับซึ่งคุณนิวได้กล่าวไว้ว่า สส.มุ่ง เปรียบเสมือนพี่ชายที่คุณนิวรักและเคารพมากที่สุด ได้ให้โอกาส ร่วมทำงานกันมาในพื้นที่บ้านโป่ง โดยคุณนิวเคยยังให้สัมภาษณ์ต่อว่า อยากสร้างเวทีผู้ชายโดยมีแบบอย่างที่ดีอย่าง สส.มุ่ง อัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ที่เป็นผู้ชายที่เก่ง เสียสละ มีน้ำใจ และเป็นตัวอย่างที่ดี นั่นเองการร่วมมือในครั้งนี้ คุณนิวได้เชิญท่าน สส.มุ่ง มาร่วมนั่งหัวเรือใหญ่ เป็นประธานการจัดประกวด ซึ่งในวงการประกวดนางงามจะรู้จักคุณนิวกันเป็นอย่างดีเพราะ ถือลิขสิทธิ์การประกวดระดับนานาชาติมากมาย และทำงานกับคุณณวัฒน์ อิสรไกรศีล จากมิสแกรนด์ไทยแลนด์ Miss Grand Thailand และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล Miss Grand Internationalการประกวดครั้งนี้ จึงน่าจับตามากๆ เพราะทุกอย่างที่ท่าน สส มุ่ง ลงมาผลักดัน มาจับอะไรก็มักจะปังทุกครั้ง มีผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญเรื่องการประกวดหนุ่มหล่อ มาคอยร่วมทำงานประสานไปด้วยอย่างดีคือ คุณหนุ่ย อิทธิกร เจริญการ ดีไซเนอร์ดังแบรนด์ อิทธิกร itthikorn ที่เคยเป็นอาร์ตไดเรกเตอร์ให้กับ Fashion TV มากกว่า 10 ปีที่ปารีส ฝรั่งเศส, น็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ซึ่งคุณนิว กฤติเดช ประชานุกูล ประธานผู้ถือลิขสิทธิ์ เดอะแมนออแกไนซ์เซซั่น The Man Organization ไว้ใจให้เป็นผู้อำนวยการกองประกวดโดยครั้งนี้ คุณนิวกฤติเดช ประชานุกูล ยังดึง คุณ มิตร สุมิตร ผิวงาม ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน สภาผู้แทนราษฎร เจ้าพ่อ อสังหาริมทรัพย์ เขตราชบุรี มาร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณหนุ่ย ,คุณน็อต อีกด้วย จึงเชื่อมั่นได้ว่า การจัดประกวดสุภาพบุรุษหนุ่มหล่อ ครั้งนี้จึงไม่น่าเป็นห่วงอะไรกับ เวทีเดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailandผู้ชนะปีนี้ จะได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดต่อไป บนเวทีใหญ่ระดับโลกของแท้ มิสเตอร์เวิลด์ Mr.World 2023 เวทีประกวดหนุ่มหล่ออันดับ 1 ของโลก ซึ่งคาดว่าจะจัดประกวดใหญ่ขึ้นกลางปีหน้า เวทีมิสเตอร์เวิลด์ Mr. World เวทีประกวดหนุ่มหล่อที่เก่าแก่ที่สุดมีตำนานจริง ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในระดับโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเวทีประกวดหนุ่มหล่อเบอร์ 1 ของโลก เจ้าของลิขสิทธิ์ผู้จัดประกวดคือ เจ้าแม่นางงาม จูเลีย มอร์เลย์ ที่ยังเป็นผู้จัดผู้ถือลิขสิทธิ์เวที มิสเวิลด์ Miss World อีกด้วยประเทศไทยแดนดินการประกวดนางงาม จะเปิดมิติใหม่ของการประกวดหนุ่มหล่อยกระดับไปสู่ระดับโลกได้หรือไม่ หลายคนในแวดวงความงาม จึงจับตามองมากๆ ว่าปีนี้ ตัวแทนหนุ่มหล่อของไทยจากเวที เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand 2022 จะเป็นใคร? เพื่อที่จะได้ไปประกวดต่อบนเวทีมิสเตอร์เวิลด์ Mr. World และสำคัญไปกว่านั้น การผลักดันจากภาครัฐ โดยมี สส.มุ่ง อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ จะผลักดันให้เกิดเวที The Man ระดับโลกต่อไป และใครจะเป็นตัวแทนคนแรก อย่าลิมติดตามชมกันได้ตามติดเวที เดอะแมนไทยแลนด์ The MAN Thailand ได้แล้วทางเพจ The Man Thailandหรือ TikTok ติ๊กต๊อก @themanthailand และ IG ไอจี @officialthemanthailand