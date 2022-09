"กัปปิตัน" โคจรพบอริเก่า "อลาเวอร์ดี" กติกามวยไทย ศึก ONE 29 ก.ย.

สองอดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต “กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี” และ “อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ” โคจรกลับมาเจอกันในกติกามวยไทยที่ทั้งคู่ถนัด โดยมีนัดฟาดปากกันในศึก ONE 161: เพชรมรกต vs ตะวันฉาย ที่ถ่ายทอดสดในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.นี้สำหรับ อลาเวอร์ดี นักมวยฝีมือดีจากรัสเซียเปิดตัวกับ ONE ในกติกามวยไทย ต่อมาจึงข้ามสายไปชกคิกบ็อกซิ่งและสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตคนแรกของ ONE มาครองได้สำเร็จในปี 2562ต่อมาในเดือนมกราคม 2564 อลาเวอร์ดี กลับมาป้องกันตำแหน่งกับ “กัปปิตัน” ที่ชกมวยไทยมาก่อนและเพิ่งลงแข่งคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกใน ONE และปรากฏว่าผู้ท้าชิงชาวไทยโชว์ผลงาน บุกเตะเจาะยางแตก ล้มแชมป์มาได้อย่างสะใจคนดูจากนั้น กัปปิตัน ในฐานะราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต สามารถป้องกันตำแหน่งสำเร็จในครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2564 จากผู้ท้าชิง "เมห์ดี ซาทูต" อาจารย์ของ อลาเวอร์ดี ที่อาสาล้างแค้นแทน แต่ในศึกป้องแชมป์ครั้งต่อมา กัปปิตัน กลับมาพลาดท่าถูกผู้ท้าชิงจากแดนซามูไร "ฮิโรกิ อากิโมโตะ" กระชากเข็มขัดไปได้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเท่ากับว่าทั้งคู่ตกอยู่ในสถานะอดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่งเหมือนกัน แต่การเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้ง สถานการณ์จะต่างไปจากเดิม เพราะพวกเขาจะสู้กันในกติกามวยไทยซึ่งเป็นทางถนัดของทั้งสองคนอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นการวัดฝีมือให้รู้กันไปว่าใครจะเหนือว่ากันแฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดศึก ONE 161: เพชรมรกต vs ตะวันฉาย ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.