"ซุปเปอร์บอน" ถอนชกด่วน ชวดป้องแชมป์ศึก ONE 1 ต.ค.นี้

เป็นที่น่าเสียดายที่ต้องมีการปรับโปรแกรมด่วน โดย "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" ราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากป่วยกะทันหัน ชวดลงป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE ในศึก ONE Fight Night 2 ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ตามเวลาประเทศไทย"ซุปเปอร์บอน" เดิมทีจ่อคิวลงป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่ 2 กับผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่งของแรงกิง "ชิงกิซ อัลลาซอฟ" แต่ฝ่ายหลังเกิดบาดเจ็บ ประกาศถอนตัวช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการแข่งขัน ทำให้ต้องสลับตัว "ไทฟุน ออสแคน" ผู้ท้าชิงอันดับ 5 ที่มีคิวดวลหมัดกับ "มารัต กริกอเรียน" เข้ามาเสียบแทนด้าน "จามาล ยูซูพอฟ" ที่อาสามาเสียบชกกับ "มารัต" แทน "ไทฟุน" ก็ปรากฏว่าเกิดอาการป่วยกะทันหันเช่นเดียวกับ "ซุปเปอร์บอน" จนต้องถอนชกไปอีกราย ส่งผลให้ตอนนี้ "ไทฟุน" คู่แล้วไม่แคล้วกัน ต้องกลับไปเจอ "มารัต" คู่ชกที่ถูกวางตัวไว้แต่แรก เพื่อเปิดศึกชิงแรงกิงอันดับ 2 ในไฟต์นี้โดย ซุปเปอร์บอน ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว Superbon_banchamek ขอโทษ "ชาตรี ศิษย์ยอดธง" บิ๊กบอสของ ONE และแฟน ๆ ที่ทำให้ต้องผิดหวังเพราะป่วยและฝืนร่างกายไม่ไหวจริง จึงจำเป็นต้องถอนตัวอย่างไรก็ตาม ด้วยความคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลัก ONE จึงต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเลื่อนศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ออกไปก่อนแฟน ๆ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 2 วันเสาร์ที่ 1 ต.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ชมย้อนหลัง เวลา 22.30 น. นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามได้ทาง TICKETMASTER.SGคู่เอก ซง จิง หนาน vs แองเจลา ลี (ชิงแชมป์โลก MMA รุ่นสตรอว์เวตหญิง)คู่รอง ไมกี มูซูเมกี vs เคลเบอร์ ซัวซา (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต)แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ vs จีฮิน รัดซวน (MMA 120.75 ป.)มาร์ติน เหงียน vs อิลยา เฟรย์มานอฟ (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)ทิโมเฟย์ นาสติวคิน vs. ฮาลิล อาเมียร์ (MMA รุ่นไลต์เวต)มารัต กริกอเรียน vs ไทฟุน ออสแคน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต)ริวโก ทากาฮาชิ vs โอ โฮ เทก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)อนิสสา เม็กเซน vs ดังก้องฟ้า บัญชาเมฆ (มวยไทย 115.25 ป.)ราเดอ โอพาชิช vs จิอานนิส สโตฟอริดิส (คู่สำรอง คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฮฟวีเวต)