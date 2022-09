4 กำปั้นตัวท็อปเก็งผล "เพชรมรกต vs ตะวันฉาย" เข็มขัดจะเปลี่ยนมือหรือไม่?

ใกล้เข้ามาทุกขณะสำหรับคู่มวยจอแตกระหว่างราชันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวต “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” และผู้ท้าชิงฟอร์มสด “ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” ที่จะลงศึกแย่งเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ในศึก ONE 161: เพชรมรกต vs ตะวันฉาย ที่จะถ่ายทอดสดในวันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย.นี้โดยเราได้ 4 สุดยอดกำปั้นชาวไทยที่รวมตัวเฉพาะกิจเพื่อทายผลว่าจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายอำนาจเหนือบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต จากนี้หรือไม่"ไฟต์นี้ ตะวันฉาย คงวางแผนมาชกวงนอก เพราะถ้าเน้นลูกหนักแบบทีต่อที ก็สู้แรงปะทะ เพชรมรกต ไม่ได้ ถ้าอยู่วงใน ผมว่า เพชรมรกต ได้เปรียบครับ ผมมองว่าไฟต์นี้ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบมากกว่ากัน เหมือนเป็นการวัดกันมากกว่าวันนั้นใครทำได้ดีกว่าครับ”"อีกฝ่ายได้เก๋า อีกคนได้สด โอกาสชนะ 50 50 ครับ คู่นี้กินกันปลาย ๆ ซึ่งต่างคนก็ต่างแก้เกมกันมาอย่างดี ไม่แน่อาจมีนับมีน็อกก็เป็นไปได้ แต่ส่วนตัวก็เชียร์ ตะวันฉาย นะครับ เพราะรู้จักกันเป็นพี่น้องกัน ผมก็จะรอชมรอเชียร์ทั้งคู่ ไม่ว่าใครจะชนะก็ไม่เสียหาย ยังไงคนไทยก็ได้ครองแชมป์ครับ”“สำหรับผมมองว่า 50-50 ครับ ไม่กล้าฟันธงครับ เพราะทั้งต่างมีดีกันคนละแบบ ถ้าเทียบรูปร่าง ทั้งคู่ก็สูงยาวพอ ๆ กัน สำหรับ เพชรมรกต เป็นมวยที่อึดทน ชกห้ายกไม่มีหมด เดินอัด เดินลุย ส่วน ตะวันฉาย ก็กำลังสด กำลังห้าว ช่วงนี้ ร่างกายกำลังดีวันดีคืนครับ ผมไม่กล้าฟันธงเลยครับ ก็อยากให้แฟน ๆ ติดตามเป็นกำลังใจให้คู่นี้ด้วยครับ”“สำหรับ เพชรมรกต เป็นมวยเดิน ถนัดปล้ำ แทงเข่า และคลุกวงใน และก็มีอาวุธหนักและรุนแรงเหมือนกันนะครับ ส่วน ตะวันฉาย เป็นมวยฝีมือ ออกอาวุธได้หนักและจะแจ้ง จากที่ผมเคยสู้กับน้องมาก่อน ผมรู้ว่าอาวุธเขาหนักแค่ไหน ซึ่งทาง พี่เพชรมรกต ก็น่าจะวางแผนแก้ทางมาอย่างดี แต่ถ้าถามมุมมองส่วนตัว ผมเทไปที่ ตะวันฉาย มากกว่าครับ และเชื่อว่าเขาจะคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองได้ครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดศึก ONE 161: เพชรมรกต vs ตะวันฉาย ได้ในวันพฤหัสฯ ที่ 29 ก.ย.65 ผ่านทาง watch.onefc.com , ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 17.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 21.30 น.