"มินิที" นักสู้ลูกครึ่งไทย-ออสซี ซูฮก "น้องโอ๋" เป็นตัวพ่อสายมวยไทย

"มินิที" แดเนียล วิลเลียมส์ นักสู้หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสซี เจ้าของวลีเด็ด "ชนแก้ว!" ประกาศตัวเป็นแฟนตัวยงของ "ราชันฆ่าไม่ต่าย" น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ราชันมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต และยกย่องให้เป็นสุดยอดนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาลในสายมวยไทยแฟนหมัดมวยอาจยังจำกันได้ แดเนียล กลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักสู้หัวใจแกร่งที่สามารถต่อกรกับจอมบู๊ขวัญใจชาวไทยอย่าง "รถถัง จิตรเมืองนนท์" ได้อย่างถึงพริกถึงขิงได้ใจคนดูต่อมาเขาข้ามสายมาลงแข่งในสายการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) โดยถือนักสู้คนสุดท้ายที่ได้ประมือกับอดีตแชมป์โลก ONE รุ่นสตรอว์เวต อย่าง "เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค" ที่ปัจจุบันแขวนนวมไปแล้ว โดยเขาเป็นฝ่ายชนะน็อกเจ้าตำนานชาวไทยไปได้อย่างสวยงามเมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาแดเนียล ถือเป็นหนึ่งในนักสู้ดาวรุ่งฟอร์มแรงแห่งรุ่นสตรอว์เวต (125 ป.) เก่งกาจทั้งในกติกา MMA และมวยไทย โดยเขาคุ้นเคยกับมวยไทยมาตั้งแต่เด็กเพราะมีคุณลุงคนไทยที่เป็นนักมวยเก่าฝึกมวยให้ และยังเคยผ่านประสบการณ์ลงแข่งขันในเมืองไทยมาแล้วหลายไฟต์ด้วยในฐานะที่เขาเป็นเคยนักมวยไทย ย่อมมียอดฝีมือในดวงใจมากมายหลายคน แต่มีคนหนึ่งที่ มินิที ยอมซูฮกและยกให้เป็นนักสู้ที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลก็คือ "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไฟต์ป้องกันเข็มขัดครั้งล่าสุดของ น้องโอ๋ กับผู้ท้าชิงจากแดนผู้ดี "เลียม แฮร์ริสัน" ที่ทำให้ มินิที ถึงกับต้องอึ้ง โดยเขาเผยความรู้สึกถึง น้องโอ๋ ในไฟต์นั้นว่า“น้องโอ๋ เป็นมวยยืนที่เก่งที่สุดในกติกามวยไทยของ ONE รวมถึงเวทีมวยไทยอื่น ๆ ด้วยเขาเล่นงานคู่ต่อสู้แต่ละคนได้อยู่หมัด ผมว่าชั่วโมงนี้ไม่มีใครทำได้ดีกว่าเขาอีกแล้ว เขาเป็นมวยใช้สมองที่มีไอคิวมวยสูงลิบ และนี่คือสาเหตุที่เขายืนหยัดอยู่ ณ จุดสูงสุดได้นานขนาดนี้ เขาคือนักมวยไทยที่เก่งกาจที่สุดตลอดกาลอย่างไร้ข้อโต้แย้งจริง ๆ ครับ”ทั้งนี้ แดเนียล กำลังจะได้คืนสังเวียนในฐานะตัวแทนประเทศไทย โดยหวังมาสานต่อชัยชนะต่อเนื่องครั้งที่ 4 ในสาย MMA พบกับจอมเก๋า "เจเรมี มิเอโด" ในศึก ONE Fight Night 3 ที่จะถ่ายทอดสดช่วงไพรม์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้า เวลา 7.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 ต.ค.65 ตามเวลาไทย โดยครั้งนี้จัดการแข่งขันที่ แอ็กเซียตา อารีนา กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียแฟนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดของศึกนี้ได้ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.30 น.