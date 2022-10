เจาะลึกศึกสายเลือดแซมบา "จอห์น vs ฟาบริซิโอ" ชิงบัลลังก์ ONE รุ่นแบนตัมเวต

แฟน ๆ สายรัดล็อกเตรียมพบกับความมันทะลุสังเวียนระหว่างสองนักชกเลือดบราซิลเลียนด้วยกัน "จอห์น ลินีเคอร์" แชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต (MMA) คนปัจจุบัน กับผู้ท้าชิงอันดับสองของแรงกิง "ฟาบริซิโอ อานดราด" ที่จะฉะเดือดชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต ในศึก ONE FIGHT NIGHT 3 ซึ่งจะถ่ายทอดสดช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ตรงกับช่วงเช้า เวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 22 ต.ค.65 ตามเวลาไทยก่อนจะที่ศึกสายเลือดจะระเบิดขึ้น เราจะพาไปย้อนรอยทางของสองนักสู้เพื่อนร่วมชาติบราซิลที่พาทั้งคู่ให้มาเผชิญหน้ากันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับ "จอห์น" เจ้าของฉายา "กำปั้นหินผา" นักสู้มากประสบการณ์วัย 32 ปี โชว์ฟอร์มแรงฉุดไม่อยู่ด้วยเก็บแต้มชัย 3 ไฟต์รวดนับตั้งแต่เปิดตัวกับ ONE เมื่อปี 2562 โดยสามารถเอาชนะ มูอิน กาฟูรอฟ, เควิน เบลิงกอน และ ทรอย เวิร์ทเธนจากผลงานยอดเยี่ยมดังกล่าวส่งให้เขาคว้าสิทธิ์ขึ้นชิงบัลลังก์กับนักสู้พื่อนร่วมชาติ "บิเบียโน เฟอร์นานเดส" ราชันผู้ไร้เทียมทานที่ครองเข็มขัดมายาวนานถึง 11 สมัย และในที่สุด "จอห์น" ก็โชว์ฤทธิ์เดชกำปั้นหินผาสอย บิเบียโน หลับคาเวที ขึ้นแท่นราชันรุ่นแบนตัมเวตคนใหม่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และสั่งสมสถิติ 4 ไฟต์ไร้พ่ายจนถึงปัจจุบันครั้งนี้ "จอห์น" จะทำหน้าที่แชมป์โลกเป็นครั้งแรก โดยต้องเผชิญหน้ากับนักสู้เพื่อนร่วมสายเลือดแซมบา "ฟาบริซิโอ" นักสู้หนุ่มวัย 25 ปี ผู้รั้งอันดับสองของแรงกิงรุ่นนี้"ฟาบริซิโอ" เจ้าของฉายา "วันเดอร์บอย" ถือเป็นผู้ท้าชิงสุดอันตรายและพิสูจน์ตัวเองมาอย่างสวยงาม ด้วยสถิติ 5 ไฟต์ไร้พ่าย แถมเป็นการชนะแบบไม่ครบยกใน 3 ไฟต์หลังสุดด้วยตั้งแต่เปิดตัวในปี 2563 เจ้าหนู "วันเดอร์บอย" สามารถตะลุยปราบคู่แข่งมากประสบการณ์ไล่มาตั้งแต่ มาร์ค อาเบลาร์โด, โชโก ซาโตะ, หลี่ ไค เวิน, เจเรมี ปาคาทิว รวมถึงไฟต์ล่าสุดที่ชนะน็อกอดีตผู้ท้าชิงเบอร์สองของแรงกิง ควอน วอน อิลชัยชนะครั้งล่าสุดส่งให้ "ฟาบริซิโอ" แซงหน้าคู่แข่งคนอื่นขึ้นนั่งเก้าอี้เบอร์สองของแรงกิงรุ่นนี้ทันที รวมทั้งคว้าตั๋วขึ้นชิงบัลลังก์กับ "จอห์น" ในครั้งนี้ด้วยศึกสายเลือดร่วมชาติบราซิลครั้งนี้จะลงเอยเช่นไร แฟน ๆ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 3 ได้ในวันเสาร์ที่ 22 ต.ค.65 ผ่านทาง watch.onefc.com, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 22.30 น.