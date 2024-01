จากรุ่นสู่รุ่น "เทนชิน" เชียร์ "ทาเครุ" ปราบ "ซุปเปอร์เล็ก" เพื่อความภูมิใจของคิก บ็อกซิ่ง ญี่ปุ่น

“เทนชิน นาสึกาวา” สุดยอดนักชกชาวญี่ปุ่นออกมาส่งกำลังใจถึง “ทาเครุ เซกาวา” นักชกรุ่นพี่ร่วมชาติ ก่อนขึ้นชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งจาก “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ในศึก ONE 165 วันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.นี้ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับการพบกันของสองสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งที่แฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลกเฝ้ารอคอย ระหว่าง “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์ วัย 32 ปีจากญี่ปุ่น ที่ขอทุ่มหมดหน้าตักเพื่อระเบิดฟอร์มท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) จาก “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เจ้าของบัลลังก์วัย 28 ปี ในศึก ONE 165 ที่จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 28 ม.ค.นี้ ที่ อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นเดิมที “ทาเครุ” มีคิวต้องพบกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก แต่เนื่องจาก “รถถัง” มีอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม จึงทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขัน ก่อนจะได้เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต อย่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ขันอาสามาเข้าเวรแทน เพื่อทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ของตนเองในรอบ 9 เดือน จากผู้ท้าชิงตัวอันตรายชาวญี่ปุ่นการเปิดศึกชิงบัลลังก์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลก เช่นเดียวกับทาง “เทนชิน นาสึกาวา” ตำนานนักคิกบ็อกซิ่ง วัย 25 ปี ผู้ไม่เคยแพ้ใคร ที่ปัจจุบันผันตัวไปชกมวยสากล ก็ได้ออกมาส่งข้อความถึง “ทาเครุ” รุ่นพี่ร่วมชาติให้สู้สุดใจในไฟต์นี้ เพื่อกระชากเข็มขัดแชมป์โลก มาครองให้ได้ ในฐานะที่ “ทาเครุ” ถือเป็นเบอร์หนึ่งของวงการคิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นในปัจจุบันโดย “เทนชิน” ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับศึกหยุดโลกระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก” และ “ทาเครุ” ว่า"ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในวงการคิกบ็อกซิ่งแล้ว ทาเครุ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ของวงการแทนที่ผมในฐานะตัวแทนของวงการคิกบ็อกซิ่ง ประเทศญี่ปุ่น ผมไม่อยากเห็นเขาแพ้ในไฟต์นี้ เพราะเวลาทุกคนนึกถึงคิก บ็อกซิ่ง ทุกคนจะนึกถึงเขาเป็นชื่อแรก ผมหวังว่าเขาจะแสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของกีฬาคิกบ็อกซิ่ง และสานต่อความภาคภูมิใจนี้ต่อไป"สำหรับศึก ONE 165 จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมทั่วโลกในรูปแบบเพย์-เพอร์-วิว (PPV) ซึ่งแฟนกีฬาสามารถซื้อล่วงหน้าได้ที่ Rakuten Ticket ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PPV ในประเทศไทยจะประกาศให้ทราบต่อไปติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh