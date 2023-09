ประเดิมค่าตัว 10 ล้านบาท “รถถัง” มั่นใจป้องกันแชมป์โลกกับ “ซุปเปอร์เล็ก” ศึก ONE ลุมพินี 34

รถถัง จิตรเมืองนนท์ แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต มีความมั่นใจที่จะรักษาเข็มขัดเส้นนี้ไว้ที่ตัวเองได้อีกสมัย แม้ต้องเจอกับผู้ท้าชิงสุดแกร่งอย่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แต่ก็ไม่ได้มีความกดดันใด ๆ พร้อมแล้วสำหรับลงแข่งขันคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 34 กำหนดชกวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเมื่อช่วงเย็นวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2566 ที่ค่ายมวยลูกทรายกองดิน เขตคลองสามวา กทม. “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ได้เปิดค่ายต้อนรับสื่อมวลชนที่มาทำข่าวเกาะติด การฟิตซ้อมในช่วงโค้งสุดท้าย โดยมี ภูมิเรศ ยูฮันเงาะ และ อภิลักษณ์ ยูฮันเงาะ เทรนเนอร์ประจำตัวของรถถังช่วยลงนวมล่อเป้าโชว์โดย “รถถัง” ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงความพร้อมก่อนการชกกับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ว่า “พี่ซุปเปอร์เล็ก เป็นนักชกที่เก่งมากในรูปแบบมวยไทยมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยชกมวยไทย 5 ยก แต่ในรายการ ONE ชกกันนวมเล็กอะไรก็เกิดขึ้นได้ ไฟต์นี้ผมก็เก็บตัวซ้อมทั้งที่ค่ายจิตรเมืองนนท์ และลูกทรายกองดิน ถือว่ามีการเตรียมตัวอย่างดี ส่วนเกมการชกจะออกมาอย่างไรก็ต้องไปแก้กันบนเวที”“ส่วนตัวผมก็ยังมีความมั่นใจในความหนักและลูกทีเด็ดทีขาดของตัวเอง ไฟต์นี้ก็จะชกอย่างเต็มที่เพื่อรักษาเข็มขัดเส้นนี้ไว้ให้ได้ และที่สำคัญนัดนี้เป็นไฟต์แรกที่ผมมีค่าตัว 10 ล้านบาทด้วย ก็อยากจะชกให้คนดูประทับใจ ไม่ว่าแพ้หรือชนะ”“ถ้าหากพี่เขาเปิดช่อง มีจุดผิดพลาด ก็หวังถึงอยากจะปิดเกมเพื่อลุ้นโบนัสด้วย ผมเชื่อว่าไฟต์นี้คนดูได้กำไรแน่ ๆ เพราะทั้งผมและพี่ซุปเปอร์เล็ก ก็คงมาสู้กันอย่างเต็มที่ ไม่มีใครยอมใคร”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 34 ถือเป็นรายการนัดยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์มวยไทย ภายใต้งบลงทุนการจัดไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท ขนคู่มวยระดับซูเปอร์สตาร์ไว้อย่างคับคั่ง อาทิ รถถัง พบ ซุปเปอร์เล็ก, เมืองไทย เจอ ยอดเหล็กเพชร, เสกสรร พบ อาเมียร์, พระจันทร์ฉาย พบ อัคราม, เสือคิม พบ ซามาน เป็นต้นแฟนมวยสามารถติดรับชมได้ทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่มถ่ายทอดสด 20.30 น. และทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand, ยูทูป ONE Championship (บางประเทศ), Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) ตั้งแต่เวลา 19.30 น.เป็นต้นไป