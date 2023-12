ภารกิจต่อไป “พระจันทร์ฉาย” เร่งเก็บประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งท้าชิงบัลลังก์ “ดิ เบลลา”

“พระจันทร์ฉาย” พร้อมเบนเป้าตามล่าความท้าทายในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เร่งพัฒนาฝีมือเพื่อท้าทายบัลลังก์ “ดิ เบลลา” ในรุ่นสตรอว์เวต“ฉายเป็นชุด” พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) วัย 29 ปี เผยภารกิจต่อไปขอตามล่าความสำเร็จในกติกาคิกบ็อกซิ่งดูบ้าง หลังเพิ่งถอนแค้น “โจเซฟ ลาซิรี” คู่ปรับคนสำคัญ วัย 32 ปี จากอิตาลี รวบบัลลังก์กลับคืนมาเป็นของตัวเองได้สำเร็จ พร้อมคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) ไปครอง ในการแข่งขันศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)นอกจากเป็นความสำเร็จส่วนตัวที่น่าภาคภูมิใจแล้ว “พระจันทร์ฉาย” ย้ำว่าเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้คือของคนไทยทุกคน ถือเป็นของขวัญชิ้นสำคัญส่งท้ายปี ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมีความสุขกันอย่างถ้วนหน้า"วันนี้ผมสามารถนำเข็มขัดกลับมาสู่บ้านเกิดได้สำเร็จ แค่นี้ผมก็รู้สึกดีใจมากแล้ว เพราะทุกครั้งเวลาผมขึ้นไปโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก อกข้างซ้ายของผมคือธงชาติไทยครับ”เป้าหมายต่อไป “พระจันทร์ฉาย” พร้อมพุ่งชนความท้าทายในกติกาคิกบ็อกซิ่ง โดยมองไกลถึงขั้นอยากท้าชนกับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต ตัวแทนชาติอิตาลีและแคนาดา เพื่อวัดฝืมือว่าใครกันแน่ที่แข็งแกร่งกว่ากัน“ถ้ามีโอกาสผมอยากลองปะทะฝีมือกับ โจนาธาน ดิ เบลลา เพราะผมมองว่าเขาเป็นนักชกที่อันตรายมากคนหนึ่ง ผมเฝ้าดูผลงานของเขามาตลอดตั้งแต่ไฟต์ที่เขาชิงแชมป์โลก เขาเป็นนักมวยที่มีความรวดเร็วและคล่องแคล่วมาก พอเห็นว่าเขาชกในรุ่นสตรอว์เวตเหมือนกัน ตั้งแต่นั้นมาผมก็จับตาดูเขาตลอด ตอนนี้ผมขอเวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อน แล้วถ้าวันไหนโอกาสมาถึงเราได้เจอกันแน่นอนครับ”แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh