“พระจันทร์ฉาย” ดับเครื่องชน “โจเซฟ” ภาคสอง ชี้ขาดเจ้าบัลลังก์ตัวจริง ONE ลุมพินี 46

“พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” สิ้นสุดการรอคอย ได้คิวเปิดศึกชำระแค้นอริตัวฉกาจ “โจเซฟ ลาซิรี” ท้าพิสูจน์ใครคือแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) ตัวจริงเปิดโผโปรแกรมเดือดเพิ่มมาอีกหนึ่งคู่ สำหรับศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 โดยเป็นการกลับมาในรอบปีของ“โจเซฟ ลาซิรี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ชาวอิตาลี ที่จะทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรกกับอริเก่าที่เฝ้ารอวันล้างแค้นมานาน อย่าง “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล เพื่อพิสูจน์ฝีมือหาเจ้าบัลลังก์ของรุ่นนี้ตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวย้อนกลับไปในศึก ONE 157 เมื่อเดือน พ.ค.65 “พระจันทร์ฉาย” ที่ตอนนั้นครองเข็มขัดแชมป์โลก มีคิวป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับ “โจเซฟ ลาซิรี” แต่ปรากฏว่าเป็นทางด้านจอมแสบจากอิตาลีที่หักปากกาเซียน เล่นงานแชมป์โลกชาวไทยอย่างหนักหน่วง จนไม่ขอออกจากมุมก่อนจะเริ่มยกที่สี่ ทำให้ “โจเซฟ” กระชากเข็มขัดแชมป์โลกมาพาดบ่าแทน พร้อมฝากรอยแค้นไว้ในใจของ “พระจันทร์ฉาย” มาจนถึงทุกวันนี้หลังเผชิญต่อความผิดหวัง “พระจันทร์ฉาย” ได้โอกาสกลับมาฉายเป็นชุด เรียกความมั่นใจกลับคืนได้อีกครั้ง ในไฟต์ที่ชนะ “คมเพชร แฟร์เท็กซ์” อย่างเหนือชั้นด้วยคะแนนเอกฉันท์ ในศึก ONE ลุมพินี นัดปฐมฤกษ์จากการคืนฟอร์มเก่งอย่างดงาม “พระจันทร์ฉาย” ได้รับโอกาสให้เผชิญหน้าเป็นครั้งที่สองกับ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” ที่เขาเคยกระชากเข็มขัดมาได้ โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาลเป็นเดิมพัน หลังจากที่แชมป์โลกคนปัจจุบัน “โจเซฟ” มีอาการบาดเจ็บรบกวน ไม่สามารถทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งได้และ “พระจันทร์ฉาย” ก็สามารถย้ำชัยมวยรุ่นพี่ “สามเอ” ได้อีกครั้ง ขึ้นนั่งตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาล ในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีศักดิ์และสิทธิ์พร้อมชิงเข็มขัดเส้นหลักจาก “โจเซฟ” อย่างที่ตั้งใจสำหรับ “โจเซฟ” ปัจจุบันอายุ 32 ปี เข้ามาเป็นนักกีฬาในสังกัด ONE ตั้งแต่ปี 2561 ถือเป็นอีกหนึ่งนักมวยไทยที่ผ่านประสบการณ์แข่งขันใน ONE มาอย่างโชกโชน โดยเคยผ่านการปะทะกับนักมวยไทยยอดฝีมือมาแล้วหลายราย ขณะที่ฟอร์ม 5 ไฟต์หลังสุด พลาดท่าพ่ายไปเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในไฟต์ที่ปีนเวตขึ้นท้าชิงเข็มขัดกับแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) “รถถัง จิตรเมืองนนท์”ทางด้าน “พระจันทร์ฉาย” ในวัย 29 ปี หลังจากกระโดดข้ามสายไปอุ่นเครื่องวอร์มร่างกายในการแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตในไฟต์ล่าสุดเมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ก็พร้อมเดินหน้าภารกิจสางแค้นและทวงบัลลังก์ที่เคยครองกลับคืนติดตามศึกชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ศึก ONE ลุมพินี 46 ในวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh