ไม่ต้องรอนาน "ตะวันฉาย" ได้คิวใหม่ป้องเข็มขัด "ซุปเปอร์บอน" 9 ธ.ค.นี้ ONE Fight Night 17

แฟนกีฬาการต่อสู้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรอชมไฟต์ในฝัน เมื่อ “ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (‪145-155‬ ป.) ได้ฤกษ์ใหม่ในการป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 2 พบกับ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยในศึก ONE Fight Night 17 วันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.66 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่ถูกวางคิวให้ขึ้นประชันฝีมือเป็นคู่เอกในศึก ONE Fight Night 15 เมื่อวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา แต่สุดท้ายฝ่าย “ซุปเปอร์บอน” มีอันต้องขอถอนตัวกะทันหันเนื่องจากกล้ามเนื้อน่องฉีกขณะฝึกซ้อมจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพักนานถึง 4 สัปดาห์ และกลายเป็น “โจ ณัฐวุฒิ” ยอดฝีมือมากประสบการณ์ ที่มาเสียบแทนในการดวลเดือดกับ “ตะวันฉาย” ในไฟต์ล่าสุด พร้อมทั้งเปลี่ยนรูปแบบมาสู้กันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 3 ยกสำหรับการชกระหว่าง “ตะวันฉาย vs โจ” แม้ทั้งคู่จะแลกหมัดเท้ากันได้อย่างดุเดือด แต่ท้ายที่สุดเป็นทาง “ตะวันฉาย” ที่ออกอาวุธดูเข้าเป้ามีภาษีกว่าจนเอาชนะ “โจ ณัฐวุฒิ” ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ เก็บแต้มชัยในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งได้เป็นครั้งที่สองติดต่อกันและตอนนี้ถึงเวลาที่ “ตะวันฉาย” จะได้กลับมาชกในกติกามวยไทยที่เจ้าตัวถนัดในฐานะแชมป์โลก โดยเจ้าตัวมุ่งมั่นเตรียมตัวเต็มที่เพื่อเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิงตัวพ่ออย่าง “ซุปเปอร์บอน” ที่เป็นเจ้าถิ่นรุ่นเฟเธอร์เวตมานาน แถมมีประสบการณ์เจนจัดบนสังเวียน ครั้งนี้จึงเป็นการพิสูจน์ฝีมือเจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” ว่าเขาจะแข็งแกร่งพอที่ครองบัลลังก์ต่อหรือไม่ขณะที่ฝ่าย “ซุปเปอร์บอน” อดีตราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกัน หลังจากที่สลัดอาการบาดเจ็บหายเป็นปลิดทิ้งก็พร้อมกลับเข้าค่ายซ้อมเพื่อเตรียมตัวทันที โดยพกดีกรีผู้ท้าชิงอันดับ 1 ของแรงกิง ONE มวยไทยรุ่นนี้มาวัดความแกร่งของ “ตะวันฉาย” และตั้งใจข้ามสายมาชิงเข็มขัดอีกเส้นเพื่อประดับบารมี หลังจากที่เสียตำแหน่งแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งให้กับ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” จอมแกร่งจากเบลารุส เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมาติดตามศึกหยุดโลกระหว่าง “ตะวันฉาย vs ซุปเปอร์บอน” ได้ในศึก ONE Fight Night 17 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าของวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.นี้ เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น.แฟน ๆ สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามล่วงหน้าได้ที่ THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh