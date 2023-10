รออีกไม่นาน “ซุปเปอร์บอน” เผยข่าวดีใกล้หายเจ็บ พร้อมกลับมาชิงแชมป์โลก

“ซุปเปอร์บอน” อัปเดตสภาพร่างกายล่าสุด ความฟิตใกล้กลับมาสมบูรณ์เต็มร้อย ยืนยันเป้าหมายชัดเจนขอท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกมาครองไม่ว่ามวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่ง“ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 – 155 ป.) วัย 33 ปี จากพัทลุง ออกมาแสดงความมุ่งมั่นชัดเจนว่า อยากกลับขึ้นไปโชว์ฝีมือบนสังเวียนอีกครั้งเต็มที่แล้ว โดยตอนนี้อาการเจ็บบริเวณน่องขาขวาใกล้หายเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่ามกลางการเฝ้ารอของแฟนกีฬาการต่อสู้จำนวนมากที่อยากเห็นเขาวัดฝีมือกับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตล่าสุด “ซุปเปอร์บอน” ที่เข้ามาชมการแข่งขันในศึก ONE ลุมพินี 36 เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้ขึ้นมาให้สัมภาษ์บนเวทีย้ำชัดอีกครั้งว่ารู้สึกเสียใจที่ไฟต์เจอกับ “ตะวันฉาย” ต้องยกเลิกไปด้วยเหตุสุดวิสัยไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น“ผมเสียใจมากครับกับการที่ไฟต์ที่เรียกได้ว่าอาจสำคัญที่สุดในชีวิตต้องถูกยกเลิกไป (เจอ ตะวันฉาย) แต่ว่าอุบัติเหตุในการฝึกซ้อมมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับการเล่นกีฬา แต่ตอนนี้อาการบาดเจ็บของผมใกล้หายดีมีสภาพ 95 – 100 เปอร์เซนต์แล้ว หวังว่าจะได้มีโอกาสกลับไปชกในเร็ววันนี้ครับ”ส่วนเป้าหมายต่อจากนี้ “ซุปเปอร์บอน” ยังมุ่งเป้าขอตามล่าคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในกติกามวยไทย หรือ คิกบ็อกซิ่ง เพราะมันคือความฝันสูงสุดที่นักกีฬาทุกคนอยากทำให้สำเร็จ“ถามว่าผมยังอยากเจอ ตะวันฉาย อยู่ไหมเหรอครับ? จริง ๆ แล้วผมอยากชกชิงแชมป์โลกทั้งในกติกามวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง ไม่ว่าถึงตอนนั้นใครก็ตามที่เป็นแชมป์อยู่ ผมอยากชิงแชมป์โลกมาครองให้ได้ เป้าหมายของนักกีฬาทุกคนคืออยากได้เข็มขัด ไม่ว่าคนที่ครองแชมป์อยู่ตรงนั้นจะเป็นใคร ผมพร้อมสู้หมดทุกคนครับ”โดยสิ่งที่ “ซุปเปอร์บอน” ประกาศไว้ก็สอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ของ “ตะวันฉาย” ที่ยอมรับเช่นกันว่าเสียดายที่ไฟต์ดังกล่าวไม่เกิดขึ้น แต่หลังเสร็จสิ้นภารกิจเอาชนะมวยแทนอย่าง “โจ ณัฐวุฒิ” ได้ใน ศึก ONE Fight Night 15: ธานฮ์ vs อิลยา เมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา เขาก็ตั้งตารอที่จะกลับมาเจอกับ “ซุปเปอร์บอน” ให้ได้เร็วที่สุดเช่นกัน“ตั้งแต่มีการประกบคู่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงตอนนี้กระแสการพูดถึงของการพบกันระหว่างผม กับ ซุปเปอร์บอน ยังไม่จบ ถือเป็นไฟต์ที่มีแฟนมวยรอชมเยอะมาก ซึ่งผมเชื่อว่าเราทั้งสองคนมีโอกาสได้สู้กันแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยครับ”ขณะเดียวกันบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอ ของ ONE เองก็เคยได้เปรยย้ำผ่านการไลฟ์สดทางแฟนเพจ ONE Championship Thailand ด้วยว่าคู่ระหว่าง “ซุปเปอร์บอน” พบ “ตะวันฉาย” จะเกิดขึ้นแน่นอนภายในปีนี้ เพราะตัวเองก็เฝ้ารออยากชมมากเหมือนกันผมต้องออกข่าวแจ้งว่า ซุปเปอร์บอน มีอาการบาดเจ็บชกไม่ได้ แต่ยืนยันว่าเราจะจัดให้เขาได้เจอกับ ตะวันฉายแน่นอน 100 เปอร์เซนต์ภายในปีนี้ ผมเองก็อยากดูการต่อสู้ของคู่นี้มากจริง ๆ”สำหรับ “ซุปเปอร์บอน” เปิดตัวครั้งแรกในฐานะนักกีฬา ONE ตั้งแต่ปี 2563 ก่อนสร้างชื่อให้กับตัวเองด้วยการโค่น “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” ตำนานคิกบ็อกซิ่ง จากอิตาลี กระชากแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต มาครองได้สำเร็จ แต่ทว่าในการป้องกันตำแหน่งครั้งที่ 2 มาพลาดพ่ายน็อกให้กับ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” ผู้ท้าชิงจากเบลารุส ต้องหล่นจากบัลลังก์ไปแบบน่าเสียดาย เมื่อ 14 ม.ค.ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในไฟต์ล่าสุดศึก ONE Fight Night 11: รีเกียน vs ดีมิทรี เมื่อ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา อดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง กู้ศรัทธาจากแฟนคลับชาวไทยได้สำเร็จ ด้วยการไล่หวดแข้งเอาชนะน็อก “ไทฟุน ออสแคน” ยอดนักสู้ชาวตุรกี จนทำให้ได้โอกาสข้ามสายมาท้าชิงบัลลังก์มวยไทยจาก “ตะวันฉาย” ก่อนสุดท้ายต้องถอนตัวไปแบบน่าเสียดาย แต่เชื่อได้ว่าอีกไม่นาน “ดรีมไฟต์” ที่ทุกคนเฝ้ารอต้องเกิดขึ้นแน่นอนติดตามข่าวสารและความคืบหน้าได้ที่นี่และโซเชียลมีเดียของ ONE ทุกช่องทาง ได้แก่ เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และอินสตาแกรม ONEChampTh