“ชาตรี” ทำตามประสงค์แฟนมวย ประกาศไฟต์ในฝัน "รถถัง" ดวล "ทาเครุ" ศึก ONE 165 ที่ญี่ปุ่น

“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และ ซีอีโอ ONE ประกาศข่าวใหญ่ให้แฟนหมัดมวยทั่วโลกได้เฮ โดยเตรียมยกทัพ ONE กลับไปจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่รับศักราชใหม่ปี 2567 ชูโรงคู่หยุดโลกระหว่างซูเปอร์สตาร์ชาวไทย ”รถถัง จิตรเมืองนนท์” และซูเปอร์สตาร์แดนซามูไร “ทาเครุ เซกาวา” ที่จะประมือกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก ในศึก ONE 165: รถถัง vs ทาเครุ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ม.ค.67 ที่ อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียวสิ้นสุดการรอคอยสำหรับไฟต์ในฝันที่แฟนหมัดมวยทั้งไทยและเทศตั้งตารอระหว่างแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) “รถถัง จิตรเมืองนนท์” และแชมป์ K-1 หลายสมัยชาวอาทิตย์อุทัย “ทาเครุ เซกาวา” ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่มีการส่งสารท้าทายกันไปมาผ่านโลกโซเชียลว่าต้องการประจันหน้าวัดฝีมือซึ่งกันและกัน จนกระทั่ง “ทาเครุ” จรดปากกาเซ็นสัญญากับ ONE อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมาและประกาศชัดเจนว่าเขาตัดสินใจเข้าสู่ชายคา ONE เพราะต้องการประมือกับ “รถถัง” เป็นเป้าหมายหลักนอกจากคู่เอกในฝัน “รถถัง vs ทาเครุ” แล้วยังมีอีกหนึ่งคู่ดรีมไฟต์ระหว่างจอมซับมิชชันระดับตำนานของญี่ปุ่น “ชินยะ อาโอกิ” และ นักปล้ำรัดจับล็อกชื่อดังชาวอเมริกัน “เซจ นอร์ธคัท” ด้วย ซึ่งทั้งคู่เคยถูกวางตัวให้เจอกันก่อนหน้านี้แต่ต้องคลาดแคล้วกันไปหลายครั้งศึก ONE 165 ถือเป็นการกลับไปจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปี ซึ่ง ONE ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรรายใหม่ รากุเตน (Rakuten) ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ร่วมด้วยองค์กรด้านการตลาดและสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ยักษ์ใหญ่ Never Say Never (NSN) และเจ้าของแพลตฟอร์มสตรีมมิงการถ่ายทอดสดกีฬาและความบันเทิงของญี่ปุ่น ABEMA เพื่อร่วมกันเผยแพร่ศึกประวัติศาสตร์นี้สู่สายตาแฟนกีฬาทั่วโลกนายชาตรี ศิษย์ยอดธง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และ ซีอีโอ ONE กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ ONE จับมือกับ ‘รากุเตน’ ซึ่งเป็นแบรนด์ที่สั่งสมชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมายาวนานและมีความหลงใหลในนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อนำอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่นี้มาจัดที่ อาริอาเกะ อารีนา”“ONE เป็นที่รักของแฟน ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในญี่ปุ่นซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยที่ผ่านมา อีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ ONE หลายรายการก็เคยจัดขึ้นที่โตเกียวมาแล้ว และด้วยความร่วมมือกับ Rakuten Ticket และ NSN เราแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดศักราชใหม่ด้วยการกลับมาจัดการแข่งขันที่ญี่ปุ่น"ศึก ONE 165 จะถ่ายทอดสดให้ได้รับชมทั่วโลกในรูปแบบเพย์-เพอร์-วิว (PPV) ซึ่งแฟนกีฬาสามารถซื้อล่วงหน้าได้ที่ Rakuten Ticket โดยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อ PPV ในประเทศไทยจะประกาศให้ทราบต่อไปติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh