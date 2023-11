ONE ประกาศจับมือ Rakuten นำอีเวนต์ระดับโลกคัมแบ็คจัดที่ญี่ปุ่น ปีหน้า

วัน แชมเปียนชิพ (ONE) องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และรากุเตน (Rakuten) ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยมีมูลค่าตลาด 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกาศข้อตกลงระยะยาวซึ่งมีมูลค่าสูงถึงแปดหลัก เพื่อนำรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ของ ONE กลับมาจัดที่ญี่ปุ่นหลายรายการในปี 2567โดย นายชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของ ONE กล่าวว่า ผ่านงานสัมนา ONE IGNITE: THE NEXT BIG THING เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถึงความร่วมมือกับ รากุเตน (Rakuten) เพื่อนำศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย กลับไปจัดที่ญี่ปุ่นอีกครั้ง“ผมมีความตื่นเต้นที่ วัน แชมเปียนชิพ จับมือกับ รากุเตน ซึ่งเป็นแบรนด์ที่สร้างชื่อในตลาดมายาวนาน และมีความหลงใหลในนวัตกรรมเช่นเดียวกัน เพื่อนำรายการแข่งขันของ ONE กลับมาจัดที่ญี่ปุ่นในปีหน้า” ชาตรี กล่าว“ONE เป็นที่ชื่นชอบของแฟน ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่น ดินแดนซึ่งมีศิลปะการต่อสู้แพร่หลายในประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมสืบทอดมาอย่างยาวนาน เราเคยจัดรายการแข่งขันใหญ่ๆ หลายรายการที่โตเกียว และด้วยความร่วมมือกับ รากุเตน ครั้งนี้ เราแทบรอไม่ไหวที่จะเปิดศักราชใหม่ด้วยการกลับมาของเรา”สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2567 ทาง วัน แชมเปียนชิพ จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งในภายหลัง