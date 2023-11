ก้าวแรกระดับโลก “ทองพูน” ติดเครื่องบู๊ระห่ำ “เอลลิส” ศึก ONE Fight Night 17

“ทองพูน พีเค.แสนชัย” หายจากอาการบาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อย พร้อมประเดิมโชว์ฝีมือไฟต์แรก ในฐานะนักกีฬา ONE รายการใหญ่ ปะทะนักมวยฟอร์มแรง ดีกรีแชมป์ WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล อย่าง “เอลลิส บาร์โบซา” นักชกจากเกาะอังกฤษ ที่คว้าชัยมา 4 ไฟต์ติดต่อกันตลอดปีนี้ศึก ONE Fight Night 17 เดินหน้ายกระดับความมันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดคู่มวยที่เปิดโผการแข่งขันออกมา ถึงคิว “โล้นทองคำ” ทองพูน พีเค.แสนชัย นักชกระห่ำเดือดวัย 26 ปี จากมหาสารคาม พร้อมขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือในฐานะนักกีฬา ONE เป็นครั้งแรก พบกับ “เอลลิส บาร์โบซา” นักชกวัย 23 ปี จากอังกฤษ ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 120 ป. โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.66สำหรับ “ทองพูน พีเค.แสนชัย” พลิกชีวิตจากนักมวยนอกสายตา ที่ไม่มีใครสนใจ กลายเป็นนักมวยคนดังที่มีแฟนคลับทั่วโลก หลังแจ้งเกิดจากการระเบิดฟอร์มเดือดในศึก ONE ลุมพินี โดยสามารถปิดเกมไวคู่ต่อสู้ 2 ไฟต์แรก โดยใช้เวลารวมกันเพียง 44 วินาที ตามด้วยชัยชนะไฟต์ที่ 3 ด้วยการยืนแลกเดือดกับ “ยางดำ จิตรเมืองนนท์”ตลอดทั้งสามยก หลังจบการแข่งขันสุดดุดัน ทำให้บิ๊กบอส “ชาตรี” ตัดสินใจมอบสัญญานักกีฬา ONE ให้กับ “ทองพูน” เพื่อส่งนักมวยไทยวัย 26 ปีรายนี้ก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เจ้าตัวเปิดเผยกับทีมข่าว MGR Sport ว่า ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณมือ 2-3 เดือน แต่ตอนนี้กลับมาฟิตสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยด้าน “เอลลิส บาร์โบซ่า” เขามีพื้นฐานจากการชกคิกบ็อกซิ่งแบบฟรีสไตล์ และเก็บประสบการณ์ชกมวยในระดับสมัครเล่นร่วม 50 ไฟต์ ก่อนตัดสินใจหันมาชกอาชีพจนถึงปัจจุบันอีก 21 ไฟต์ โดยนับเป็นชัยชนะถึง 16 ครั้งปัจจุบันเขาฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายดังเมืองพัทยา อย่าง “แฟร์เท็กซ์ เทรนนิง เซนเตอร์” เมื่อต้นปีเขาได้โชว์ฝีมือในรายการ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME" และเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะ ก่อนจะก้าวกระโดดไปคว้าแชมป์ WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล มาครองหมาด ๆ ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาตลอดปีนี้ “เอลลิส” คว้าชัยชนะบนสังเวียน 4 ไฟต์รวด ด้วยฟอร์มอันร้อนแรง และดีกรีความสำเร็จที่ปรากฏ ทำให้เขาได้รับโอกาสมาเปิดตัวในศึก ONE Fight Night 17 กับ “ทองพูน” ซึ่งสร้างฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh