"บัวขาว" เผยสาเหตุไม่ขึ้นชก ONE เพราะรายการจ่ายค่าตัวน้อยกว่าที่ตนได้รับ

หลังจากที่ บัวขาว บัชชาเมฆ เก็บชัยชนะเหนือ แสนชัย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ในศึกมวยมือเปล่า BKFC 5 ที่พัทยา เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมาทั้งนี้มีแฟนหมัดมวยเข้าไปคอมเมนต์สอบถามเจ้าตัวว่าทำไมไม่ยอมมาขึ้นสังเวียน ONE Championship บ้าง โดยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่า ชาตรี ศิษย์ยอดธง สนใจอยากให้ บัวขาว ไปขึ้นชกในรายการของเขาโดย บัวขาว บัญชาเมฆ เข้าไปตอบคอมเมนต์นั้นว่า ONE ให้ค่าตัวน้อยกว่าที่ได้อยู่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาตัดสินใจไม่ขึ้นชกในรายการระดับโลกอย่าง ONE Championship นั่นเองสำหรับ บัวขาว บัญชาเมฆ เพิ่งฟันค่าตัว 20 ล้านบาท ในไฟต์ที่เอาชนะ แสนชัย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม โดยนักชกรุ่นพี่ได้รับค่าตัวไป 12 ล้านบาท ซึ่งทั้งคู่ยืนยันว่าการต่อสู้ในครั้งนี้จะไม่มีภาค 2 อย่างแน่นอน