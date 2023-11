"โจฮัน กาซาลี" ประเดิม ONE ไฟต์แรก ปะทะ อดีตผู้ท้าชิงบัลลังก์ "เอ็ดการ์ ทาบาเรส"

“โจฮัน กาซาลี” หนุ่มลูกครึ่งมาเลเซีย-อเมริกัน ที่คว้าชัยมา 4 ไฟต์รวด ได้คิวประเดิมศึก ONE รายการใหญ่ครั้งแรก ปะทะ “เอ็ดการ์ ทาบาเรส” นักชกมากฝีมือ จากเม็กซิโก ดีกรีอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกมวยไทย โดยจะเผชิญหน้ากันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ศึก ONE Fight Night 17 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 08:00 น. ของวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.66“โจฮัน” นักชกไฟแรง วัย 17 ปี ที่มีสไตล์การชกที่บู๊ดุดัน บวกกับพลังกำปั้นที่หนักหน่วงรุนแรง กำลังขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาที่แฟนมวยทั่วโลกจับตามอง หลังจากโชว์ฟอร์มแกร่งจนสามารถพิชิตใจบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.7 ล้านบาท) มาครอง หลังไล่อัดเอาชนะน็อก “เทเมียร์ลัน เบ็กมูร์ซาเอฟ” ยอดฝีมือชาวรัสเซีย ในศึก ONE ลุมพินี 36 เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมาโดย “โจฮัน” ที่ทำสถิติเก็บชัยชนะ 4 ไฟต์รวดในศึก ONE ลุมพินี แถมยังเป็นชัยชนะแบบไม่ครบยกถึง 3 ครั้ง กำลังจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญให้ขึ้นสังเวียนในฐานะนักกีฬา ONE แบบเต็มตัวเป็นครั้งแรก ในศึก ONE Fight Night 17 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งครั้งนี้ ถึงเวลาแล้วที่หนุ่มน้อยสองสายเลือดรายนี้จะได้พิสูจน์ตัวเอง เพื่อเป้าหมายสำคัญในการไต่บัลลังก์ขึ้นสู่การท้าชิงแชมป์โลกในอนาคตขณะที่ “เอ็ดการ์” นักชกหนุ่มมาดเซอร์ชาวเม็กซิกันวัย 29 ปี มีดีกรีและประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดา ผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยมาอย่างโชกโชน การันตีความสำเร็จ ด้วยการผงาดคว้าเข็มขัดแชมป์ WBC มวยไทย อินเตอร์เนชันแนล มาคาดเอวเป็นคนแรกของประเทศเม็กซิโก“เอ็ดการ์” กลายเป็นที่รู้จักของแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลก หลังได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงบัลลังก์แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต จาก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” ในศึก ONE FIGHT NIGHT 10 เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา แต่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน หลังพ่ายน็อกราชันแดนสยามในยกที่ 2อย่างไรก็ตามไฟต์ล่าสุด “เอ็ดการ์” ก็ต้องพบกับความชอกช้ำซ้ำสอง เมื่อตกเป็นฝ่ายพ่ายทีเคโอ “อีเลียส มาห์มูดี” มวยฝีมือดี จากแอลจีเรีย เพียงแค่ยกแรกเท่านั้น ในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา จึงทำให้การชกกับ “โจฮัน” ในครั้งนี้ “เอ็ดการ์” ต้องตกอยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาที่จะปราชัยไม่ได้อีกแล้ว หากอยากไปถึงจุดหมายปลายทางที่เขาวาดฝันไว้แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 17 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 10.00 น.