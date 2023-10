“เสกสรร-สินสมุทร” เปลี่ยนคู่ชก วัดใจมวยแทนดีกรีแชมป์ ศึก ONE Fight Night 16

“เสกสรร อ.ขวัญเมือง” และ “สินสมุทร กลิ่นมี” สองนักกีฬาขวัญใจชาวไทย มีอันต้องเปลี่ยนคู่ชกคนใหม่กะทันหัน ในศึก ONE Fight Night 16: โจนาธาน vs ฟาบริซิโอ ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.66เริ่มกันที่ “เสกสรร” จอมบู๊จากแดนใต้ เจ้าของฉายา “คนไม่ยอมคน” เดิมทีมีคิวขึ้นเผชิญหน้ากับ “โยฮัน เอสตูปินาน” ดาวรุ่งไร้พ่าย จากโคลอมเบีย แต่ทว่าฝ่ายหลังได้ขอถอนตัวไปอย่างกะทันหัน ทำให้ส้มจึงหล่นมาที่ “คาริม เบนนุย” นักชกจอมแกร่งแห่งฝรั่งเศส ที่พร้อมหอบศักดิ์ศรีดีกรีแชมป์มาเปิดตัวไฟต์แรกบนสังเวียน ONE แถมยังเป็นการชกนวมเล็กครั้งแรกในชีวิตอีกด้วยสำหรับ “คาริม” มวยกำปั้นหนักจากเมืองลียง วัย 35 ปี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกมากประสบการณ์ เคยผ่านสังเวียนมวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง ระดับโลกมาแล้วกว่า 60 ไฟต์ นอกจากนี้ยังพ่วงด้วยดีกรีเหลือร้าย เคยคว้าเข็มขัดแชมป์มาคาดเอวได้แล้วหลายเส้นและยังเคยเผชิญหน้ากับยอดฝีมือระดับโลกมาแล้วมากมายทั้ง “ขวัญข้าว ม.รัตนบัณฑิต” ยอดฝีมือชาวไทย , “โคยะ อุราเบะ” ตำนานคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่น หรือแม้กระทั่งสองยอดฝีมือแห่งสังเวียน ONE อย่าง “เซอร์จิโอ วีลเซน” นักชกชาวซูรินาม และ “แดเนียล พูแอร์ตัส” ขาลุยจากสเปน ส่วนฟอร์มการชก 5 ครั้งหลังสุดของ “คาริม” ถือเป็นสถิติที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางสายนักสู้เลยก็ว่าได้ เพราะยังไม่พลาดท่าปราชัยให้กับใครขณะที่ “สินสมุทร” เดิมทีมีคิวเปิดศึกภาคสองกับ “เลียม โนแลน” นักชกจากอังกฤษ ที่เคยเอาชนะมาได้ แต่สุดท้ายจอมแกร่งจากเมืองผู้ดีเกิดอาการป่วยกะทันหันต้องถอนตัวจากศึกนี้เช่นกัน และเป็นทางด้าน “มูชีน ชาฟี” นักชกดีกรีแชมป์ชาวสเปนเชื้อสายโมร็อกโก ที่อาสามาขอขัดตาทัพ โดยจะพบกันในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.)สำหรับ “มูชีน ชาฟี” มวยขวาอันตราย วัย 26 ปี จากเมืองบาร์เซโลนา เจ้าของความสูง 189 ซม. ผ่านการขึ้นสังเวียนมวยไทยระดับโลกมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน และมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก WBC มวยไทย ถึง 2 รุ่นด้วยกัน โดยฟอร์มอันยอดเยี่ยมที่ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จัก นั่นก็คือไฟต์ที่เขาเอาชนะทีเคโอ “ไมเคิล ซัมเปรี” เจ้าของแชมป์ชาวอิตาลี กระชากเข็มขัดแชมป์โลก WBC ใน พิกัด 168 ป. มาคาดเอวได้เมื่อปี 2565ขณะที่ฟอร์มการชกไฟต์ล่าสุดก็เอาชนะทีเคโอ “ไมลส์ ซิมสัน” นักชกจากเนเธอร์แลนด์ คว้าแชมป์โลก WBC พิกัด 175 ป. ที่ว่าง มาครองได้เป็นเส้นที่ 2 โดย “มูชีน” ต้องการสานต่อความสำเร็จ ด้วยการเผด็จศึก “สินสมุทร” เพื่อเป็นการเปิดตัวบนสังเวียน ONE ครั้งแรก แบบที่แฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลกได้จดจำติดตามรับชม ศึก ONE Fight Night 16 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เริ่มคู่แรกเวลา 07.00 น. รับชมทาง