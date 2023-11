"ชาตรี" ผุดไอเดียยักษ์จัดมวยคู่หยุดโลก "ตะวันฉาย" ชน "แฮ็กเกอร์ตี้" ที่เวมบลีย์

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ซีอีโอศึกมวย ONE Championship ยืนยันความฝันอยากจัดคู่มวยหยุดโลกเจอกันที่หนึ่งในสนามกีฬาที่ดีที่สุดในโลกผู้บริหารของ ONE เผยไอเดียสุดยิ่งใหญ่ จัดคู่มวยหยุดโลกที่เเฟนๆชาวไทยรวมถึงต่างประเทศอยากเห็นทั้งคู่ฟาดปากกันนั้นคือ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ดวลกับ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี้ เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย และ คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต โดยจะจัดเเบบเฉพาะกาลที่สนามกีฬาเเห่งชาติของประเทศอังกฤษ เวมบลีย์ ที่มีความจุ 90,000 ที่นั่ง"ตะวันฉายกับแฮ็กเกอร์ตี้ เป็นไฟต์สำคัญที่ต้องเกิดขึ้นเน่นอน เราอยากไปจัดที่สนามเวมบลีย์ ผมคิดว่าตั๋วเข้าชม ONE จะต้องขายหมดอย่างเเน่นอน ผมฝันว่าเราจะขายตั๋วชมเกมที่เวมบลีย์ได้หมด" ชาตรีกล่าวสำหรับ แฮ็กเกอร์ตี้ ล่าสุดเพิ่งชนะน็อก ฟาบริซิโอ อานดราเด คว้าเข็ทขัดเเชมป์โลก 2 กติกามาครอง ส่วน ตะวันฉาย มีคิวป้องกันบัลลังก์มวยไทยกับ "ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน" วันที่ 22 ธันวาคมนี้