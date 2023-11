นายเก่งจริง ! “น้องโอ๋” ร่วมยินดี “แฮ็กเกอร์ตี” ย้ำชัดขอทวงเข็มขัดคืน

“น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” ร่วมแสดงความยินดีกับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” นักชกยอดฝีมือจากเกาะอังกฤษ ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก ONE สองกติกา พร้อมย้ำชัดต้องการรีแมตช์ทวงเข็มขัดคืนสร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองได้สำเร็จ สำหรับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต หลังสามารถปิดเกมน็อก “ฟาบริซิโอ อานดราเด” ได้แบบหมดจดในยกที่สองของศึก ONE Fight Night 16 เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.ที่ผ่านมา ผงาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต มาพาดบ่าเป็นเส้นที่สองได้สำเร็จฟอร์มบนเวทีอันยอดเยี่ยมของ “แฮ็กเกอร์ตี” ในวันนั้น ไม่อาจหลุดรอดไปจากสายตาของ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตราชัน ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่เข้าไปร่วมเกาะติดรับชมไฟต์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ด้วยตัวเองถึงขอบเวทีโดยหลังจบการแข่งขัน “น้องโอ๋” ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อคู่ปรับเก่าอย่าง “แฮ็กเกอร์ตี” อย่างจริงใจ ที่สามารถคว้าแชมป์โลก 2 กติกา มวยไทยและคิกบ็อกซิ่งได้สำเร็จ พร้อมชื่นชมในฝีไม้ลายมือที่พัฒนาขึ้นมาก จากไฟต์ที่หาญกล้ากระชากบัลลังก์ไปจากตน และยืนยันชัดเจนว่าต้องการเปิดศึกรีแมตช์ เพื่อทวงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ที่ตนเคยเป็นเจ้าของกลับคืน“สำหรับไฟต์ที่ผ่านมาผมได้เข้าไปชมถึงสนามนะครับ ต้องยอมรับว่าฝีมือของ แฮ็กเกอร์ตี ถือว่าเก่งขึ้นเยอะ เขาดูมีความเร็ว ความคล่องตัว และมีอาวุธที่หนักขึ้นจากไฟต์ล่าสุดที่เจอกับผมนะครับ”“ยินดีด้วยนะ แฮ็กเกอร์ตี วันนี้คุณเก่ง ชกได้ดี ไฟต์นี้เยี่ยม และผมยังอยากรีแมตช์อยู่นะ”แม้จะมีแฟนกีฬาหลายคน มองว่าชั่วโมงนี้ “น้องโอ๋” ไม่สามารถยืนหยัดต่อกรกับ “แฮ็กเกอร์ตี” ที่ฟอร์มกำลังเข้าสู่ช่วงพีคได้อีกต่อไป แต่ยอดนักชกวัย 36 ปีจากสกลนคร ไม่เลือกเก็บคำพูดในแง่ลบมาคิดให้เสียสมาธิ ขอทุ่มเทฝึกซ้อม ทำร่างกายให้พร้อมที่สุด เพื่อรอวันที่จะได้กลับไปเปิดศึกทวงบัลลังก์คืนอีกครั้ง“ถึงหลายคนจะมองว่าผมสู้ไม่ได้แล้ว แต่สำหรับผมและทีมงาน เรารู้ตัวเราดีที่สุดว่าไหวหรือไม่ไหว การจะสู้ได้ หรือไม่ได้ มันไม่ได้น่ากังวลใจอะไรเลย แค่เราซ้อมให้ดี ซ้อมให้เต็มที่ที่สุด เตรียมร่างกายของเราให้พร้อมก็พอ“ผมเข้าใจถึงกระแสโซเชียลในทุกวันนี้ ส่วนใครจะมองยังไง อย่าไปคิดอะไรเยอะ เอาเวลาไปซ้อมเตรียมตัวรอแก้มือดีกว่าครับ”ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh