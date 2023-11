"เพชรจีจ้า" ได้โอกาสคว้าแชมป์โลก รอวัด "อนิสสา" ชิงเข็มขัดคิก บ็อกซิ่ง เฉพาะกาล

“เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” นักสู้สาวบู๊ชาวไทย ได้รับโอกาสครั้งสำคัญ ขึ้นสังเวียนท้าชนของแรงจากฝรั่งเศส “อนิสสา เม็กเซน” เดิมพันเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105 - 115 ป.) เฉพาะกาล โดยมีคิวปะทะเดือดวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ในศึก ONE ลุมพินี 46ศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 ประเดิมเรียกน้ำย่อยแฟน ๆ ด้วยการเปิดโผการแข่งขันออกมาแล้วหนึ่งคู่ ประกบสองนักสู้สาวฟอร์มแรงผู้ไร้พ่าย อย่าง “เดอะควีน” เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ที่ไล่ถล่มคู่ชกแบบไม่ครบยก 4 ไฟต์ติดต่อกัน มาปะทะกับ “อนิสสา เม็กเซน” สาวแกร่งแรงเยี่ยงชายจากแดนน้ำหอม ดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยหลายสมัย โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล เป็นของรางวัลสำหรับผู้ชนะในไฟต์นี้สำหรับ “เพชรจีจ้า” เพิ่งผ่านการขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือไปหมาด ๆ ในศึก ONE Fight Night 15 เมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา โดยสามารถเอาชนะทีเคโอ เหนือแม่สาวขาลุยจากออสเตรเลียอย่าง ”เซเลสต์ ฮันเซน” ไปได้ในยกที่สาม สานต่อสถิติปิดเกมไม่ครบยกเพิ่มเป็นไฟต์ที่ 4 ติดต่อกันในอดีต “เพชรจีจ้า” เคยผ่านประสบการณ์ลงแข่งขันในกติกามวยสากลสมัครเล่นมาแล้วอย่างโชกโชน ในฐานะตัวแทนทีมชาติไทย ทำให้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเธอ ในการตัดสินใจกระโดดข้ามสายมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ซึ่งเป็นกีฬาที่อาศัยพื้นฐานของมวยสากลเป็นหลัก เพื่อลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก เฉพาะกาล มาครองทางด้าน “อนิสสา” เปิดตัวครั้งแรกกับ ONE ด้วยการแข่งขันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ในศึก ONE: Empower เมื่อเดือน ก.ย.64 และสาดพายุหมัดอัด “คริสตินา โมราเลส” จนเก็บชัยชนะทีเคโอ ไปได้ในยกที่สอง ก่อนจะข้ามสายมาแข่งขันในกติกามวยไทยในอีก 2 ไฟต์ต่อมา และสามารถเก็บชัยชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ได้ทั้ง 2 ครั้งโดย “อนิสสา” ถูกยกย่องให้เป็นนักสู้สาวที่เก่งกาจที่สุดเมื่อเทียบกันแบบปอนด์ต่อปอนด์ จากการคว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยมาอย่างมากมายถึง 18 รายการ โดยเฉพาะในรายการคิกบ็อกซิ่งระดับโลก GLORY ที่เธอนั่งแท่นแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวตถึง 5 สมัย ด้วยดีกรีแชมป์และเกียรติประวัติมากมาย เธอจึงได้รับโอกาสให้ขึ้นชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล ในครั้งนี้โดยผู้ชนะของคู่นี้จะต้องโคจรไปเพื่อชิงเข็มขัดเส้นหลักจาก “เจเน็ต ท็อดด์” แชมป์โลกคนปัจจุบัน และสถาปนาราชินีผู้ครองบัลลังก์นี้เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh