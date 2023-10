“แฮ็กเกอร์ตี” ระวังให้ดี! “ตะวันฉาย” เผย “ฟาบริซิโอ” ไม่ใช่หมูคิกบ็อกซิ่ง ระวังเสียแชมป์

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เปิดเผย เคยเห็นฝีมือของ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง มาแล้วด้วยตาตัวเอง“ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นแบนตัมเวต เตรียมกระโดดข้ามสาย หวังสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก 2 ชนิดกีฬา ปะทะกับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเดียวกัน โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่ว่างอยู่เป็นเดิมพัน ในศึก ONE Fight Night 16 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.66โดย “ฟาบริซิโอ” นั้นเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ในฐานะสุดยอดนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ผู้ไร้พ่าย โดยสามารถขึ้นไปนั่งบัลลังก์ของรุ่นได้สำเร็จจากการระเบิดฟอร์มไล่ถลุงเอาชนะทีเคโอ “จอห์น ลินีเคอร์” นักสู้เพื่อนร่วมชาติไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในศึก ONE Fight Night 7 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมาแต่หากมองย้อนกลับไปก่อนที่ “ฟาบริซิโอ” จะเข้ามาเซ็นสัญญากับ ONE ในปี 2563 และโด่งดังในฐานะนักกีฬา MMA ผู้ไร้พ่ายนั้น นักสู้จอมซ่าจากบราซิลรายนี้เข้าสู่เส้นทางศิลปะการต่อสู้ด้วยการเริ่มฝึกมวยไทยเป็นอย่างแรก ก่อนจะเดินสายตระเวนแข่งขันทั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยไปทั่วเอเชีย และมีสถิติการขึ้นชกทั้งสองกติกาในระดับอาชีพมากถึง 43 ไฟต์ด้วยกันโดยล่าสุดทางด้านของ “ตะวันฉาย” แชมป์โลกขวัญใจชาวไทย ได้เปิดเผยว่าตนเองเคยเห็นฝีไม้ลายมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งของ “ฟาบริซิโอ” ที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดามาแล้วด้วยตาตัวเอง ในรายการ หวู่หลินฟง (WLF) WORLD CUP 2562 ที่ประเทศจีน ซึ่งทั้งสองต่างลงแข่งขันในรุ่นน้ำหนักเดียวกัน"ผมเคยเห็น ฟาบริซิโอ ชกคิกบ็อกซิ่งที่ประเทศจีนมาก่อนครับ เขาชกในรุ่นเดียวกับผม และเท่าที่ผมดูมา ผมคิดว่าเขาต่อยคิกบ็อกซิ่ง ได้เก่งเลยนะครับ เขามีพื้นฐานการยืนสู้ที่ดี และสไตล์การต่อสู้ของเขาเป็นมวยหมัดครับ ต่อยได้เร็ว คม และออกได้ค่อนข้างหนักเลยครับ"แม้ไฟต์นี้แฟนกีฬาการต่อสู้หลายคนจะมองว่า “ฟาบริซิโอ” คงคุ้นเคยแต่การสู้ในเกมนอนและคงยากที่จะปราบ “แฮ็กเกอร์ตี” ที่ผ่านประสบการณ์มวยไทยมามากกว่า แต่ “ตะวันฉาย” ขอมองสวนกระแส โดยเชื่อว่าคู่นี้อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะทางฝั่งของ “ฟาบริซิโอ” แม้จะเป็นรองเรื่องฝีมือแต่มีดีที่ความหนักของอาวุธมาทดแทน"ไฟต์นี้ผมคิดว่า แฮ็กเกอร์ตี เอาชนะฟาบริซิโอ ไม่ได้ง่าย ๆ อย่างที่ทุกคนคิดแน่นอน ถ้ามองเรื่องฝีมือ อาจเป็นทางฝั่ง แฮ็กเกอร์ตี ที่ดูเหนือกว่า แต่ถ้ามองเรื่องความหนัก ผมมองว่า ฟาบริซิโอ ไม่เป็นรองครับ ไฟต์นี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าคู่นี้ยังไงก็ต้องมีนับครับ ต่อให้ชกนวมใหญ่ก็ตาม"โดยบทสรุปสุดท้ายของการพบกันระหว่าง “ฟาบริซิโอ” และ “แฮ็กเกอร์ตี” จะออกมาหน้าไหน ใครจะได้เข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตที่ว่างไปครองและจารึกชื่อตัวเองในฐานะแชมป์โลกสองประเภทกีฬาลงบนหน้าประวัติศาสตร์ของ ONE แฟนกีฬาการต่อสู้พันธ์ุแท้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh