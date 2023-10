เป้าหมายใหม่ใหญ่กว่าเดิม "แสตมป์" หมายตาปีนเวตดวล "ซง จิง หนาน" สักตั้ง

“แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) เผยเป้าหมายครั้งใหม่ เตรียมเล่นใหญ่ ปีนเวตขึ้นไปเปิดศึกท้าชน "ซง จิง หนาน" แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) คนปัจจุบันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาต่อสู้ระดับโลกได้สำเร็จ สำหรับ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” สาวแกร่งจากระยอง หลังสามารถเอาชนะทีเคโอ “ฮาม ซอ ฮี” คว้าแชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต มาครองได้สำเร็จ ในศึก ONE Fight Night 14 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.ที่ผ่านมา จนทำให้กลายเป็นนักกีฬาการต่อสู้คนแรกและคนเดียวในโลกที่สามารถคว้าแชมป์โลก มาครอบครองได้ถึง 3 ชนิดกีฬาหลังประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในชีวิต “แสตมป์” จึงไม่รีรอที่จะรีบกลับไปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือเป็นขวัญกำลังใจทันทีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย ก่อนจะใช้เวลาอีก 3 วัน 2 คืน ในการไปถือศีลนุ่งขาวห่มขาวที่วัดป่าวชิรบรรพต กับครอบครัว เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตาผู้ล่วงลับตามสัญญาที่เคยบนไว้ก่อนหน้านี้“กลับมาถึงประเทศไทย หนูก็ไปแก้บนศาลตายายที่ค่ายแฟร์เท็กซ์ ก่อนเลย ขอพรท่านเอาไว้ก่อนไป ว่าถ้าชกชนะจะนำดอกไม้ พวงมาลัย หมากพลู และน้ำแดง มาแก้บนให้ค่ะ หลังจากนั้นหนูก็ไปถือศีลนุ่งขาวห่มขาวที่วัดป่าวชิรบรรพต เพราะหนูบนกับคุณตาที่เสียไปแล้ว ว่าถ้าไฟต์นี้หนูชนะได้แชมป์โลก จะไปถือศีลทำบุญให้ตา 3 วัน 2 คืน"ปัจจุบัน “แสตมป์” ได้ออกมาจากการถือศีลเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกลับมาโฟกัสบนเส้นทางนักกีฬาการต่อสู้ระดับโลกต่อไป โดยนอกเหนือจากการทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ตามธรรมเนียมของแชมป์โลกแล้ว “แสตมป์” ยังมีอีกหนึ่งเป้าหมายใหญ่ที่อยากลองทำให้ได้ดูสักครั้ง คือการปีนเวต ขึ้นไปคว้าแชมป์โลก ONE MMA ในรุ่นสตรอว์เวต ที่ปัจจุบันมี “ซง จิง หนาน” สาวนักสู้จอมแกร่งจากแดนมังกร ยึดครองบัลลังก์อยู่"ไฟต์ต่อไปหนูมองไปที่การป้องกันแชมป์ก่อนค่ะ แต่เป้าหมายใหญ่ของหนูจริง ๆ ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ ก็คือการขยับเวตไปคว้าแชมป์โลก MMA ในรุ่นสตรอว์เวตค่ะ”ส่วนโอกาสที่จะกลับไปทวงคืนเข็มขัดมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง อีกครั้ง “แสตมป์” เปิดเผยว่าหากทางรายการต้องการให้เธอกลับไปลุยใน 2 กติกานี้อีกครั้ง เธอก็พร้อมกลับไปลุยทันที ส่วนตอนนี้ขอโฟกัสไปที่การแข่งขัน MMA เพียงอย่างเดียว เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นักกีฬาดาวรุ่งที่เข้ามาอยู่ใต้ชายคา ONE มากขึ้นเรื่อย ๆ ได้โชว์ศักยภาพในกติกามวยไทยและคิกบ็อกซิ่งให้เต็มที่กันไปก่อน"เอาจริง ๆ ก็มีแผนจะกลับไปทวงคืนอยู่นะคะ แต่ตอนนี้มีดาวรุ่ง น้อง ๆ หน้าใหม่เข้ามาสู้ในมวยไทย คิกบ็อกซิ่ง เยอะมาก หนูก็อยากจะปล่อยให้น้อง ๆ เขาได้ลุยกันไปก่อน ส่วนหนูจะขอมาโฟกัสที่ MMA เต็มตัว แต่ถ้าเกิดบอสชาตรี เรียกกลับให้ไปต่อย มวยไทย คิกบ็อกซิ่ง หนูก็พร้อมค่ะ"สำหรับครั้งต่อไปศึก ONE Fight Night 16 คู่เอกนำรายการเป็นการเปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) พบกับ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเดียวกัน โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ONE รุ่นแบนตัมเวต ที่ว่างเป็นเดิมพัน ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.นี้แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh