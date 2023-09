“ตะวันฉาย” ได้คู่ชกใหม่ ชนรุ่นใหญ่ “โจ ณัฐวุฒิ” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ศึก ONE Fight Night 15

“โจ ณัฐวุฒิ” นักชกรุ่นใหญ่ใจถึง วัย 34 ปี จากจังหวัดนครราชสีมา ไม่ปล่อยโอกาสทองให้หลุดลอย อาสารับคิวร้อนปะทะ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป. ) โดยมาเป็นคู่ชกแทน “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ที่ได้รับบาดเจ็บต้องขอถอนตัวไปเดิมที “ตะวันฉาย” จะลงป้องบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต กับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเดียวกันอย่าง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ในฐานะคู่เอกของศึก ONE Fight Night 15 แต่สุดท้ายมีเหตุต้องมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหันเนื่องจาก “ซุปเปอร์บอน” ได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวไป ทำให้“ตะวันฉาย” ตกอยู่ในสภาพไร้คู่ชกเพื่อไม่ให้แฟนกีฬาที่รอชมผลงานของแชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ต้องผิดหวัง ONE จึงเร่งหาคู่ชกคนใหม่ โดยได้ “โจ ณัฐวุฒิ” หาญกล้ามาเสียบแทนและเปลี่ยนจากกติกามวยไทยมาเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ตามความเหมาะสมสำหรับ “โจ ณัฐวุฒิ” เป็นที่รู้จักในฐานะสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งและนักมวยไทยที่ไปสร้างชื่อต่างแดนจนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก การันตีด้วยแชมป์โลก Lion Fight สองรุ่น และแชมป์โลกมวยไทย WMC และเคยผ่านการโชว์ฝีมือใน ONE มาแล้วถึง 9 ไฟต์ด้วยกัน รวมถึงเคยประชันฝีมือกับสองสุดยอดนักคิกบ็อกซิ่งอย่าง “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” และ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต คนปัจจุบันมาแล้วการกลับมาของ “โจ ณัฐวุฒิ” ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี 2 เดือน ที่จะได้ขึ้นสังเวียนโชว์ฝีมือใน ONE อีกครั้งหลังจากแพ้คะแนนหวุดหวิดให้กับ “จามาล ยูซูพอฟ” เมื่อเดือน ก.ค.65 ซึ่งแม้จะต้องรับเผือกร้อนชนิดที่มีเวลาเตรียมตัวไม่ถึง 2 สัปดาห์ในการเจอกับนักชกระดับพระกาฬอย่าง “ตะวันฉาย” แต่เจ้าตัวเต็มใจน้อมรับโอกาสครั้งสำคัญเพื่อกลับมากู้ศรัทธาทางฝั่ง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” เพิ่งผ่านการโชว์ฝีมือในกติกาคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกในศึก ONE Fight Night 13 เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา โดยโชว์ฟอร์มสาดแข้งซ้ายทรงพลัง โจมตีท่อนแขนจอมเก๋าอย่าง “ดาวิต คิเรีย” อย่างต่อเนื่อง จนสามารถเอาชนะทีเคโอไปได้ในยกที่สาม พร้อมขยับขึ้นไปนั่งเก้าอี้เบอร์ 5 ของแรงกิง ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวตทันที ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เขาอาจได้สะสมแต้มไต่แรงกิงเพื่อล่าเข็มขัดอีกเส้นในกติกานี้ติดตามชมศึก ONE Fight Night 15 ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66แฟน ๆ สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh