หายเจ็บพร้อมลุย “สินสมุทร” เตรียมบู๊ภาคสอง “เลียม” ศึก ONE Fight Night 16

“สินสมุทร” สลัดอาการบาดเจ็บพร้อมกลับคืนสังเวียนทันควัน โดยได้คิววัดฝีมือภาคสอง “เลียม โนแลน” มวยแกร่งจากแดนผู้ดีที่หวังมาถอนแค้นให้ได้ในศึก ONE Fight Night 16“อควาแมนแดนสยาม” สินสมุทร กลิ่นมี นักชกมาดเซอร์ขวัญใจคนไทย วัย 27 ปี หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาคึกจัดโดยเตรียมเปิดศึกภาคสองกับคู่ปรับเก่า “เลียม โนแลน” นักชกแกร่งแดนผู้ดี วัย 26 ปี ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (‪155 - 170‬ ป.) ในศึก ONE Fight Night 16 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.66ก่อนหน้านี้ “สินสมุทร” ถูกวางตัวให้ขึ้นชกในศึก ONE Fight Night 14 วันเสาร์ที่ 30 ก.ย.นี้ แต่สุดท้ายต้องตัดสินใจขอถอนตัวกะทันหันเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวน พร้อมส่งให้ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” มวยลีลาดี วัย 27 ปี จากอุบลราชธานี รับไม้ต่อทำหน้าที่แทนในการเจอกับ “ดีมิทรี เมนซิคอฟ” อดีตผู้ท้าชิง วัย 25 ปี จากรัสเซียงานนี้ “สินสมุทร” รีบเร่งฟิตกลับมาแบบมุ่งมั่น หลังไฟต์ล่าสุดในศึก ONE ลุมพินี 24 เรียกความมั่นใจคืนมาได้สำเร็จด้วยการชนะทีเคโอยกสอง มวยฟอร์มแรงจากบราซิล “วิคเตอร์ เทกเซรา” โดยเจ้าตัวหวังใช้ไฟต์เจอ “เลียม” เป็นบททดสอบวัดฟอร์มตัวเองว่า ถึงเวลาควรได้เปิดศึกภาค 3 เพื่อสางแค้นเจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต “รีเกียน เออร์เซล” ได้แล้วหรือยังส่วนทางฝั่ง “เลียม” มวยหนุ่มจากลอนดอน หลังจากถูก “สินสมุทร” กดน็อกด้วยเวลาเพียงแค่ 5 วินาทีของยกที่ 2 ในศึก ONE 159 เมื่อเดือน ก.ค.65 เขาก็เฝ้ารอโอกาสโคจรกลับมาคิดบัญชีนักชกชาวไทยอยู่นานเป็นปี โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวกลับมาคืนฟอร์มเก่งด้วยการชนะคะแนน “เอ็ดดี อาบาโซโล” จากสหรัฐอเมริกามาได้ในศึก ONE Fight Night 4 เมื่อวันที่ 18 พ.ย.65ในการกลับมาครั้งนี้ นอกจาก “เลียม” จะต้องการชัยชนะเพื่อถอนแค้น “สินสมุทร” ให้ได้แล้ว ยังหวังเร่งเครื่องตามเพื่อนร่วมค่ายหน้าหล่อ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ขึ้นไปคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มาประดับบารมีให้ได้ด้วยเช่นกันแฟน ๆ สามารถติดตามรับชม “สินสมุทร vs เลียม” ในศึก ONE Fight Night 16 วันเสาร์ที่ 4 พ.ย.66 เวลา 07.00 น. ณ สนามมวยเวทีลุมพินี โดยจองบัตรเข้าชมได้ทาง Thai Ticket Major พร้อมติดตามข่าวสารอัปเดตของ ONE ได้ทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh