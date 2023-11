โจทก์ใหม่! “สินสมุทร” รับ “มูชีน” ทรงมวยขั้วตรงข้าม “เลียม” ต้องเน้นรัดกุม

“สินสมุทร กลิ่นมี” ยอมรับ “มูชีน ชาฟี” คู่ชกใหม่ มีสไตล์การชกแตกต่างจาก “เลียม โนแลน” อย่างสิ้นเชิง ชี้ต้องเปลี่ยนแผนรัดกุมยิ่งขึ้น ตั้งเป้าคว้าชัยฉลองวันเกิดย้อนหลัง“สินสมุทร กลิ่นมี” นักชกขวัญใจชาวไทยวัย 28 ปี ได้คิวกลับมาสานต่อชัยชนะไฟต์ที่สองติดต่อกัน พบกับ “มูชีน ชาฟี” นักชกชาวสเปนเชื้อสายโมร็อกโก วัย 26 ปี ที่อาสาเป็นมวยแทน ของ “เลียม โนแลน” ที่ถอนตัวไปในช่วงโค้งสุดท้าย โดยจะแข่งขันกันในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ในศึก ONE Fight Night 16 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.66“สินสมุทร” เปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE X เมื่อเดือนมี.ค.65 ในฐานะมวยแทน และแม้จะต้องเจอกับของแข็งระดับตำนานอย่าง “นิกี โฮลสเกน” แต่ “สินสมุทร” ก็สามารถพลิกล็อก โค่นชนะน็อกไปได้ชนิดหมัดเดียวจอด ซึ่งจากประสบการณ์มวยแทนของตัวเองในครั้งนั้น ทำให้ “สินสมุทร” ทราบดีถึงความพร้อมในทุกมิติของ “มูชีน” ที่หาญกล้าตอบรับโอกาสเจอกับตนในครั้งนี้ แม้จะรู้ตัวล่วงหน้าเพียง 1 สัปดาห์“ผมรู้การที่เขาเป็นมวยแทน เขากระหายมากที่จะคว้าชัยชนะ เพราะผมก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกัน และคนที่กล้ารับเป็นมวยแทนแสดงว่าเขาต้องพร้อมระดับหนึ่งแน่นอน เพราะถ้าเขาไม่พร้อม เขาคงไม่กล้าตอบรับโอกาสนี้แน่ เหมือนกับตอนที่ผมรับเป็นมวยแทนในไฟต์ที่เจอกับ นิกี ตอนนั้นผมก็พร้อมระดับหนึ่งเหมือนกัน”การเปลี่ยนคู่ชกในช่วงโค้งสุดท้าย ทำเอา “สินสมุทร” และทีมงานต้องเร่งรื้อตำราศึกษาคู่ต่อสู้คนใหม่ ที่มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก WBC มวยไทย 2 รุ่น ซึ่ง “สินสมุทร” ยอมรับว่าคงต้องปรับแผนการชกแบบยกเครื่อง เพราะ “มูชีน” มีทรงมวยที่แตกต่างจากคู่ชกเดิมอย่าง “เลียม” โดยสิ้นเชิง“ทันทีที่ผมรู้ว่าเปลี่ยนคู่ชก ผมและทีมงานก็มาเร่งทำการบ้าน ดูเทปการชกของเขา ซึ่งจากที่ดูมา เห็นว่าทรงมวยของเขาแตกต่างจาก เลียม อย่างสิ้นเชิงครับ เพราะ เลียม เป็นมวยซ้าย มวยฝีมือ แต่เขาเป็นมวยขวาที่ชอบบู๊ ชอบลุย และมักจะมีลูกมั่วให้เห็น ซึ่งผมต้องระวังในจุดนี้ให้มาก ห้ามมั่วตามเขาเด็ดขาด ผมต้องทำตามแผน มีวินัยให้มากเข้าไว้เวลาแข่งขัน”โดยไฟต์นี้ “สินสมุทร” รับประกันความพร้อมเกินร้อย หลังเก็บตัวซ้อมเข้มมานานหลายเดือน พร้อมวางเป้าหมายไปที่การคว้าชัยไฟต์ที่สองติดต่อกันให้ได้ เพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังครบรอบอายุ 28 ปีของตัวเองที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อวันจันทร์ที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา“หลังจบไฟต์ล่าสุดผมพักไปแค่สิบวันครับ ก็พาครอบครัวไปเที่ยว แล้วก็กลับมาเก็บตัวซ้อมต่อเลย ตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาผมซ้อมหนักมาก จนจะได้ขึ้นชกสักทีในวันเสาร์นี้ ผมอยากได้ชัยชนะในไฟต์นี้มาเป็นของขวัญวันเกิด ผมจะพยายามชกให้มัน แลกให้สนุกมากที่สุด ผมยืนยัน ไม่ว่ายังไงผมก็จะไม่ยอมให้เขาผ่านผมไปง่าย ๆ แน่นอน ผมต้องการทำตามความฝันผมที่จะเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นไลต์เวต ให้ได้ ผมเจอกับใครก็ได้เพื่อจะได้กลับไปชิงแชมป์อีกครั้งครับ”สำหรับศึก ONE Fight Night 16 คู่เอกนำรายการเป็นการเปิดศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่าง “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) พบกับ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นเดียวกัน โดยมีเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง ONE รุ่นแบนตัมเวตที่ว่าง เป็นเดิมพัน และคู่รองเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170 - 185) เส้นแรกในประวัติศาสตร์ ONE ระหว่าง “ไท รูโทโล” จากสหรัฐอเมริกา และ “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จากรัสเซียนอกจากนั้นยังมีอีก 2 นักกีฬาชาวไทย ให้แฟน ๆ ได้ติดตามเชียร์กันได้แก่ “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” จะพบกับ “คริสตินา โมราเลส” ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105 - 115 ป.) และ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” ที่จะพบกับ “คาริม เบนนุย” ในกติกามวยไทย แคตช์เวต (140 ป.)แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh