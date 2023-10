เปิดขีดความสามารถเกินพิกัดของ “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” สาวน้อยมวยไทยที่ใครเห็นก็ต้องทึ่ง

“แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” สาวน้อยเจ้าของฉายา “เจ้าแม่เข่ายัดไส้” ที่ไม่ได้มีดีแค่ชั้นเชิงมวยเพียงอย่างเดียว วันนี้เราจะพาไปส่องขีดความสามารถและทำความรู้จักกับเธอคนนี้ให้มากยิ่งขึ้น ชนิดที่แฟนมวยรู้แล้วต้องทึ่งสำหรับ “ซุปเปอร์เกิร์ล” สาวนักสู้วัย 19 ปี ถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งแห่งวงการศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการจับตาเป็นพิเศษ ด้วยขีดความสามารถที่เกินอายุและผลงานอันยอดเยี่ยมผ่านสังเวียน ONE โดยเฉพาะการจับคู่ต่อสู้แทงเข่าที่ทำได้รุนแรงจนเป็นที่ประจักษ์สู่สายตาแฟนมวยทั่วโลกย้อนกลับไปเมื่อในปี 2562 “ซุปเปอร์เกิร์ล” ลงแข่งขันมวยไทยรายการพิเศษ “นายขนมต้ม” ที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แม้ในช่วงที่เธอทำการแข่งขันต้องเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อม ขึ้นชกในสภาพร่างกายที่ไม่เต็มร้อย แต่สาวน้อยรายนี้ก็ยังฟันฝ่าอุปสรรคเอาชนะคู่ชกจนคว้าเข็มขัดแชมป์เส้นแรกมาเชยชมได้อย่างน่าภาคภูมิใจด้วยวัยเพียง 15 ปีเท่านั้น ก่อนจะสานต่อความร้อนแรงด้วยการคว้าแชมป์ประเทศไทย รุ่น 115 ปอนด์ ในอีก 2 เดือนถัดมานอกจากลีลาชั้นเชิงมวยที่หาตัวจับยาก ในเรื่องการเรียนรู้ศึกษาด้วยวิชาการ “ซุปเปอร์เกิร์ล” ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเส้นทางสายนักสู้ เพราะเธอเป็นเด็กขยันมีวินัยใฝ่เรียนรู้ในด้านวิชาการจนได้รับทั้งรางวัลเรียนดี และโล่เพชรสถาบัน ของโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ ในฐานะผู้มีความประพฤติดี และสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณแก่สถาบัน แถมการที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ยังทำให้เธอตั้งใจศึกษาพัฒนาด้านภาษาเพื่อหวังต่อยอดอาชีพนักมวยในอนาคต ซึ่งปัจจุบันสาวน้อยรายนี้พูดได้ถึง 3 ภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ ภาษาญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามขีดความสามารถของ “ซุปเปอร์เกิร์ล” ไม่ได้มีอยู่แค่นี้เพราะด้วยความที่มีหน้าตาและบุคลิกอันสง่างาม ทำให้แบรนด์ชุดว่ายน้ำระดับโลกถึงขั้นดึงเธอมารับบทพรีเซนเตอร์ถ่ายโฆษณาให้กับสินค้า ซึ่งนับว่าถือเป็นลุคใหม่ที่ดูสะดุดตาเหล่าบรรดาแฟนคลับหนุ่ม ๆ ทั้งหลายสำหรับ “ซุปเปอร์เกิร์ล” กำลังจะมีคิวขึ้นสังเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยจะเผชิญหน้ากับ “คริสตินา โมราเลส” สาวมากดีกรี วัย 30 ปี จากสเปน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105 – 115 ป.) ศึก ONE Fight Night 16 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07:00 น. ของวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.66แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR และติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh