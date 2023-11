"ชาตรี" บอสเเห่งศึกมวย One เเบนนักมวยจอมห้าว 6 เดือนหลังฝืนกฏความปลอดภัย

ชาตรี ศิษย์ยอดธง บิ๊กบอสของศึก ONE Championship โชว์โหดแบนทั้งโค้ชเเละนักมวยคู่หนึ่งที่เข้าไปท้าทาย โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตีแฮ็กเกอร์ตี เพิ่งประสบความสำเร็จเอาชนะ ฟาบริซิโอ อานดราเด เจ้าของแชมป์โลก MMA รุ่นแบนตัมเวต จากประเทศบราซิล คว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิก บ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่ว่างอยู่ ทำให้เจ้าตัวคว้า 2 เเชมป์จาก 2 กติกาช่วงที่กำลังสัมภาษณ์ถึงความสำเร็จหลังจบไฟต์ นาทีนั้น เมห์ดี ซาเตาต์ โค้ชเเละอดีตนักสู้ใน ONE รวมถึง อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ นักสู้ในสังกัด ดีกรีแชมป์โลก IFMA 3 สมัย ฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยขึ้นเวทีไปท้าทายนักมวยชาวอังกฤษเรื่องนี้สรางความไม่พอใจให้ ชาตรี โพสต์หลังจบเหตุการณ์นี้ว่า "ONE ลงโทษเเบนทั้ง ซาเตาต์เเละรามาซานอฟ เป็นเวลาหกเดือน พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรม ONE ในช่วงเวลานี้ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้""พวกเขาฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยและข้อบังคับห้ามขึ้นเวที แม้ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะพยายามขัดขวางไม่ให้พวกเขาทำเช่นนั้นก็ตาม เป็นพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้และเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของทุกคนในสนาม""ผมคาดหวังให้นักกีฬา โค้ช ผู้จัดการ และคนอื่นๆ ของเราประพฤติตนอย่างมืออาชีพตลอดเวลา เเละให้เกียรติทีมงานของ ONE ความปลอดภัยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด"รามาซานอฟ ที่แพ้น็อกยกสามให้กับอดีตแชมป์ 'น้องโอ๋ ฮาม่า' ในเดือนมกราคม คว้าไมค์จากผู้บรรยาย มิทช์ ชิลสัน ระหว่างการเฉลิมฉลองของ แฮ็กเกอร์ตี ซึ่งเป็นช่วงที่กำลังสตรีมถ่ายทอดสดบน Amazon Prime Video ในสหรัฐอเมริกา