ของแรงจริง! “แฮ็กเกอร์ตี” จัดน็อก “ฟาบริซิโอ” สร้างประวัติศาสตร์ครองแชมป์โลก ONE สองกติกา

จบลงไปแล้วสำหรับความเร้าใจระดับโลกในศึก ONE Fight Night 16 ณ สนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” คว้าชัยเหนือ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” นั่งแท่นแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) คนใหม่ ส่วนสองนักกีฬาชายไทย “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” และ “สินสมุทร กลิ่นมี” ควงคู่กำชัยในบ้าน ขณะที่สาวไทยหนึ่งเดียว “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” พ่ายทีเคโอคู่เอกของรายการ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ราชันมวยไทย รุ่นแบนตัมเวตจากแดนผู้ดี พบกับ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” เจ้าบัลลังก์ MMA รุ่นเดียวกัน จากบราซิล ที่ต่างแย่งกันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตที่ว่างมาคาดเอวเป็นเส้นที่สองเปิดฉากมา “ฟาบริซิโอ” เดินเข้าหาชวนทะเลาะ แต่กลับเป็น “แฮ็กเกอร์ตี” ที่ดักออกหมัดพร้อมทั้งเตะล่างสลับบนเข้าเป้าแม่นยำ กระทั่งช่วงกลางยกสอง ราชันเมืองผู้ดีได้โอกาสยิงหมัดขวาส่ง “ฟาบริซิโอ” ลงไปนับจนซวนเซลุกไม่ขึ้น ผู้ชี้ขาดบนเวทีเห็นแววว่าไม่น่าชกต่อได้ จึงสั่งยุติการการแข่งขัน ส่งให้ “แฮ็กเกอร์ตี” เอาชนะน็อกไปในนาทีที่ 1:57 ของยกสอง สถาปนาเป็นราชันสองบัลลังก์อย่างที่หวังไว้ พร้อมรับโบนัสคูณสองแบบจุใจไป 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.5 ล้านบาท)ด้านคู่รอง “ไท รูโทโล” จอมล็อกดาวรุ่งจากสหรัฐอเมริกา เผชิญหน้า “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จอมเก๋ามากประสบการณ์ จากรัสเซีย ในการชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) ที่จัดขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไท vs มาโกเมดภาพรวมของการแข่งขัน “ไท รูโทโล” อาศัยความสดพร้อมด้วยเทคนิคการจับล็อกที่เหนือชั้น โจมตี “มาโกเมด” ตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนจะคุมเกมไว้ได้ทั้งหมด ครบยกเป็นทาง “ไท” ที่เอาชนะคะแนนไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต เป็นคนแรกใน ONEอีกหนึ่งไฮไลต์ที่แฟนมวยชาวไทยรอคอยนั่นคือการขึ้นเวทีของ 3 นักชกไทย เริ่มที่ “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” เปิดตัวครั้งแรกใน ONE รายการใหญ่ รับน้องใหม่ “คาริม เบนนุย” นักชกมากประสบการณ์จากแอลจีเรีย ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 140 ป.เสกสรร vs คาริมเริ่มยกแรก “เสกสรร” เดินบู๊ตามสไตล์ประเคนทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก ขณะที่ “คาริม” หวังใช้ความเร็วดักเล่นเชิงอยู่วงนอก ภาพรวมในยกต่อมา จอมบู๊จากแดนใต้อาศัยเหลี่ยมมวยที่เหนือกว่าคว้าคอแทงเข่าไม่ยั้ง จนจอมแกร่งจากแอลจีเรียแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัด ครบ 3 ยก เป็นทางด้าน “เสกสรร” เอาชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์ เปิดตัวสุดปังในไฟต์แรกบนเวทีระดับโลกต่อกันที่ “อควาแมนแดนสยาม” สินสมุทร กลิ่นมี ปะทะเดือด “มูชีน ชาฟี” น้องใหม่ดีกรีระดับแชมป์ จากสเปน/โมร็อกโก ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 174.5 ป.สินสมุทร vs มูชีนภาพรวมตลอดทั้งเกม แม้ “มูชีน” ที่มาใหญ่กว่าจะเดินชวนทะเลาะ แต่ “สินสมุทร” ที่เสียเปรียบรูปร่างอย่างเห็นได้ชัด เป็นฝ่ายดักออกหมัดพร้อมกับเตะแข้งซ้ายสวย ๆ ได้เข้าเป้าชัดเจนกว่า กระทั่งครบ 3 ยก เป็นฝ่าย “สินสมุทร” ที่เอาชนะคะแนนไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์ขณะที่อีกหนึ่งตัวแทนนักกีฬาไทย “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” เจ้าแม่เข่ายัดไส้ เปิดศึกชิงชัยพบกับ “คริสตินา โมราเลส” สาวแกร่งจากสเปน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)คริสตินา vs ซุปเปอร์เกิร์ลตั้งแต่เสียงระฆังดังขึ้น “คริสตินา” ไม่รีรอเดินสาดแข้งซ้ายและฉายหมัดเป็นชุดจน “ซุปเปอร์เกิร์ล” ตั้งตัวไม่ทัน กระทั่งช่วงปลายยก สาวแกร่งจากแดนกระทิงดุได้โอกาสฟาดอาวุธชุดใหญ่ ทำเอาสาวน้อยชาวไทยถึงกับมีอาการซึม ผู้ชี้ขาดบนเวทีเห็นว่าอาการไม่ดีจึงสั่งยุติการชก ตัดสินให้ “คริสตินา” เอาชนะทีเคโอ ในนาทีที่ 2:45 ของยกแรก พร้อมรับโบนัสติดมือไปอีก 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท)คู่เอก โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ชนะน็อก ฟาบริซิโอ อานดราเด นาทีที่ 1:57 ของยกที่ 2 (ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ที่ว่าง 135 - 145 ป.)คู่รอง ไท รูโทโล ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ (ชิงแชมป์โลก ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต 170 - 185 ป.)เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ คาริม เบนนุย (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)ฮาลิล อาเมียร์ ชนะทีเคโอ อาห์เหม็ด มูจตาบา นาทีที่ 5:00 ของยกแรก (MMA ไลต์เวต 155 - 170 ป.)สินสมุทร กลิ่นมี ชนะคะแนนเอกฉันท์ มูชีน ชาฟี (มวยไทย แคตช์เวต 174.5 ป.)รุย โบเทลโฮ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จาง เป่ยเหมียน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 - 125 ป.)อายากะ มิอูระ ชนะซับมิชชัน เมง โบ นาทีที่ 2:09 ของยกแรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 - 125 ป.)เบน ไทแนน ชนะซับมิชชัน คัง จี วอน นาทีที่ 1:22 ของยกที่ 3 (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225 - 265 ป.)คริสตินา โมราเลส ชนะทีเคโอ แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล นาทีที่ 2:45 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต 105 - 115 ป.)ลิโต อาดิวัง ชนะคะแนนเอกฉันท์ เจเรมี มิเอโด (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 - 125 ป.)