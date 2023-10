แค้นสุมอก “เสมาเพชร” ขอแก้มือ “ฟิลิปเป” ชิงโอกาสไต่บัลลังก์ ONE Fight Night 17

ความพ่ายแพ้ในภาคแรกมันค้างคาอยู่ในใจ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” ขอล้างตารีแมตช์ “ฟิลิปเป โลโบ” เพื่อทวงคืนเก้าอี้เบอร์สองของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) ในศึก ONE Fight Night 17ศึก ONE Fight Night 17 เดินหน้ายกระดับความตื่นเต้นเร้าใจ ล่าสุดเผยโปรแกรมเดือด การเปิดศึกล้างแค้นของ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” ที่ขอกลับมาแก้มือคู่ปรับตัวฉกาจ “ฟิลิปเป โลโบ” ให้หายข้องใจ และทวงคืนเก้าอี้เบอร์สองของแรงกิงมาให้ได้ ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต โดยจะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 9 ธ.ค.66การพบกันของทั้งคู่ในภาคแรกเกิดขึ้นในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการช่วงชิงเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิงที่ “เสมาเพชร” ครองอยู่ โดยรูปเกมออกมาสนุกสุดมัน เริ่มจาก “เสมาเพชร” ที่ชิงความได้เปรียบกด “ฟิลิปเป” ร่วงไปกองได้นับมาก่อนในช่วงยกสอง และแม้จะพยายามเร่งปิดเกมแต่ในเมื่อทำไม่สำเร็จ กลายเป็นการเปิดช่องให้ “ฟิลิปเป” พลิกเอาคืนรัวหมัดอัด “เสมาเพชร” ลงไปกองในยกสาม กลับมาเป็นฝ่ายชนะน็อกไปแบบสุดช็อก พร้อมขึ้นนั่งแทนตำแหน่งมือวางอันดับหนึ่งที่ “เสมาเพชร” ครองอยู่ขณะนั้นทันทีอย่างไรก็ตาม หลังจากที่ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” เสียตำแหน่งแชมป์โลกให้แก่ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ในรายการเดียวกัน ส่งให้อันดับในท็อปไฟว์แรงกิงของทั้งคู่เปลี่ยนไป โดยปัจจุบัน “ฟิลิปเป” รั้งอันดับสอง ขณะที่ “เสมาเพชร” รั้งอันดับสามของแรงกิงรุ่นนี้สำหรับ “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” หลังผิดหวังครั้งใหญ่จากความพ่ายแพ้ต่อ “ฟิลิปเป” ก็ได้รับโอกาสขึ้นสังเวียนเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนในศึก ONE ลุมพินี 30 เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา พบกับสุดยอดนักชกมากฝีมืออย่าง “ก้าวหน้า สจ.โต้งปราจีน”โดยผลการแข่งขันเป็น “เสมาเพชร” ที่คืนฟอร์มเก่งด้วยการยิงหมัดซ้ายฟ้าผ่า เข้าเต็มกราม “ก้าวหน้า” ปิดเกมชนะน็อกไปอย่างรวดเร็วในยกแรก พร้อมพิชิตโบนัส 3.5 แสนบาทเข้าบัญชี กู้ความมั่นใจได้สำเร็จขณะที่ผลงานที่ผ่านมาของ “ฟิลิปเป โลโบ” เคยเอาชนะสุดยอดนักมวยไทยอย่าง “รถเหล็ก พีเค.แสนชัย” และ “ยอดพนมรุ้ง จิตรเมืองนนท์” รวมถึงเคยได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงเข็มขัดจากเจ้าบัลลังก์คนก่อนอย่าง “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” มาแล้ว แต่พลาดท่าแพ้น็อกไปในยกสาม กระชากเข็มขัดไม่สำเร็จโดยการรีแมตช์กันของ “ฟิลิปเป” และ “เสมาเพชร” สองตัวท็อปมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต จะเป็นการวัดฝีมือกันอีกครั้งเพื่อพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าฝ่ายใดแกร่งกว่าและลุ้นว่าใครจะคว้าใบผ่านทางขึ้นชิงบัลลังก์ ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต ได้ก่อนกันสำหรับศึก ONE Fight Night 17 นอกจากการพบกันของ “เสมาเพชร” และ “ฟิลิปเป” แล้วยังมีคู่เอกนัดหยุดโลกที่ทุกคนเฝ้ารอชม ระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” ที่ขอขึ้นสังเวียนป้องกันแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ครั้งที่สอง พบกับรุ่นพี่ตัวตึง “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อดีตราชันคิกบ็อกซิ่ง ที่ขอกระโดดข้ามสายหมายครองบัลลังก์อีกหนึ่งกติกา