“อิลยาส” คืนฟอร์มเก่งน็อกโอท็อป “ยอดภูผา” ช้ำพ่ายซ้ำอีก ONE ลุมพินี 38

ศึก ONE ลุมพินี 38 ระเบิดความมันโดนใจแฟนกีฬาการต่อสู้สนุกตลอดการแข่งขันเหมือนเดิม เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยบรรดานักชกฝีมือฉกาจทั้ง 11 คู่ นัดกันโชว์ผลงานเด่นเพื่อตามล่าฝันได้เซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาของ ONE สร้างชื่อในเวทีระดับโลกคู่เอกของรายการ “โอท็อป อ.ขวัญเมือง” ดาวรุ่งใจห้าว วัย 17 ปี จากอุบลราชธานี เล็งสานต่อฟอร์มแกร่งเก็บแต้มชัยสองไฟต์ติด ปะทะ “อิลยาส มูซาเอฟ” มวยหมัดจอมพลิ้ว วัย 21 ปี จากรัสเซีย ที่ขอกู้ศรัทธาหลังฟอร์มแผ่วพ่าย 3 ไฟต์ติด ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)เปิดฉากยกแรก เป็นทางฝั่ง “อิลยาส” เดินเข้าทำและออกอาวุธได้อย่างจะแจ้ง โดยเฉพาะลูกเตะก้านคอที่ทำเอา "โอท็อป" ถึงกับสะเทือน ก่อนจะได้จังหวะสับศอกกลับเรียกนับ “โอท็อป” ได้สำเร็จ แม้จะยังฝืนลุกขึ้นมาได้ แต่ “อิลยาส” ก็ไม่ปล่อยให้วินาทีทองหลุดลอย เขวี้ยงหมัดขวาเต็มกราม ปิดเกมชนะน็อกไปแบบหมดจดในช่วงท้ายยกแรก พร้อมคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทกลับบ้านส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “ยอดภูผา วิมานแอร์” มวยหมัดหนัก วัย 19 ปี จากชัยภูมิ ดีกรีนักกีฬา ONE ได้คิวกลับมาล้างอายจากการแพ้น็อกในไฟต์ล่าสุด ปะทะรุ่นพี่สายแข็งจากอุซเบกิสถาน “มาฟลุด ตูปิเยฟ” วัย 33 ปี ที่หวังกลับมาล่าแต้มชัยต่อเนื่อง ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)เปิดฉากเสียงระฆังดังขึ้น “ยอดภูผา” ที่เสียบเปรียบช่วงชกพยายามจี้ติดชิดวงใน ยกสองนักชกขวัญใจคนไทยเดินลุยต่อทันทีแต่กลับมาเสียท่าโดนหมัดขวาของ “มาฟลุด” สวนเข้าเต็มคางหล่นเสียนับ 8 ไปก่อน เข้ายกตัดสิน “ยอดภูผา” เทหมดหน้าตักใช้ลูกเตะตัดขาเป็นอาวุธเด็ดนำทาง แต่คู่ชกยังมีหมัดแม่นยำเอาตัวรอดไปได้ จบเกม “มาฟลุด” เบียดชนะไปด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ยัดเยียดให้ “ยอดภูผา” ต้องพ่ายแพ้สองไฟต์ติด#แจกจุใจ 7 นักกีฬาฟอร์มเด่นรับโบนัสเข้ากระเป๋าจากการต่อสู้อันเข้มข้นได้ใจของผู้ชมแบบเต็มเปา ร้อนถึง บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” อดใจไม่ไหวสั่งจ่ายเงินรางวัลโบนัสพิเศษแจกให้กับนักกีฬาที่ทำผลงานดุเดือดประทับใจ 7 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.45 ล้านบาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่1. ฟริตซ์ บิอักตัน (โบนัส 3.5 แสนบาท)2. เลนนี บลาซี (โบนัส 3.5 แสนบาท)3. ยอดสิงห์ดำ เกียรติกำธร (โบนัส 3.5 แสนบาท)4. เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์ (โบนัส 3.5 แสนบาท)5. หนุ่มพังงา อีเกิลมวยไทย (โบนัส 3.5 แสนบาท)6. ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า (โบนัส 3.5 แสนบาท)7. อิลยาส มูซาเอฟ (โบนัส 3.5 แสนบาท)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 38คู่เอก อิลยาส มูซาเอฟ ชนะน็อก โอท็อป อ.ขวัญเมือง นาทีที่ 2:59 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)คู่รอง ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)สิงห์โดมทอง นกยีนส์ลาดกระบัง ชนะคะแนนเสียงข้างมาก สเตฟาน เออร์ไวน์ (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า ชนะน็อก ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว. นาทีที่ 0:16 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)เพชรกาฟิวส์ จิตรเมืองนนท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ หนุ่มพังงา อีเกิลมวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)ยอดสิงห์ดำ เกียรติกำธร ชนะน็อก ชาละวัน เงาะบางกะปิ นาทีที่ 1:45 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)มาฟลุด ตูปิเยฟ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก ยอดภูผา วิมานแอร์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)คัตซูกิ คิตาโนะ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฮาลิล คูตุกซู (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)เลนนี บลาซี ชนะน็อก นนทกิจ ต.หมอศรี นาทีที่ 0:55 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)มาร์ค อาเบลาร์โด ชนะทีเคโอ จอร์จี ชาห์รูรามาซานอฟ นาทีที่ 4:43 ของยกสอง (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ฟริตซ์ บิอักตัน ชนะทีเคโอ ดีพัค พาร์ดวัจ นาทีที่ 1:13 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)