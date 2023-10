“ซุปเปอร์บอล” เข้าวินซิวชัยสุดเดือด, “โจฮัน ฟอร์มแรง” คว้าสัญญานักกีฬา ONE

ศึก ONE ลุมพินี 36 สาดความมันให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ต้อนรับเดือนสิบแบบสนุกสุดเหวี่ยง เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยบรรดาคู่แข่งขันฝีมือดีทั้ง 12 คู่ ต่างทุ่มแรงสุดกำลังเพื่อเค้นฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาให้ชมคู่เอกของรายการ “ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด 99” มวยหน่วยก้านดี วัย 26 ปี จากหนองบัวลำภู กลับคืนรายการโชว์ฝีมือครั้งแรกในรอบ 6 เดือน วัดพลังแกร่ง “จูลิโอ โลโบ” อดีตแชมป์เวทีมวยอ้อมน้อย วัย 29 ปี จากบราซิล ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 140 ป.เปิดฉากมายกแรกทั้งสองฝ่ายแลกอาวุธกันอย่างดุเดือด แต่ยังไม่มีจังหวะหวาดเสียวให้เห็น ยกต่อมาเป็น "ซุปเปอร์บอล" เหวี่ยงหมัดขวาเข้าเต็มกกหูส่ง "จูลิโอ" ลงไปนอนนับแปด แต่ยังแข็งใจลุกขึ้นมาได้ ยกสุดท้าย "จูลิโอ" ที่ไม่มีอะไรจะเสีย ชิงเดินออกอาวุธหนัก กดหมัดตัดลำตัวทำเอา "ซุปเปอร์บอล" ออกอาการแกว่งให้หวาดเสียว แม้จะถูกไล่บี้ไม่มีหยุด แต่ "ซุปเปอร์บอล" ยังเอาตัวรอดมาได้ จบครบสามยก เข้าวินคว้าชัยเอกฉันท์อย่างสุดมันด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “โจฮัน กาซาลี” เด็กอันตรายลูกครึ่งมาเลเซีย-อเมริกัน วัย 16 ปี ตามล่าชัยชนะไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน เดินหน้าลุยบู๊ดีเดือดจากรัสเซีย “เทเมียร์ลัน เบ็กมูร์ซาเอฟ” วัย 25 ปี ที่เพิ่งเก็บแต้มชัยแรกมาได้ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)หลังเสียงระฆังยกแรกดัง “เทเมียร์ลัน” ไม่กลัวความฮอตของคู่ชกรุ่นน้องหาจังหวะปล่อยหมัดสู้ต่อเนื่อง ยกสอง “โจฮัน” แก้เกมมาดีตั้งหลักได้เป็นฝ่ายเข้าทำบ้าง ก่อนซัดหมัดขวาเข้าปลายคางต่อด้วยซ้ายเข้าลำตัวทำเอา “เทเมียร์ลัน” จุกลุกขึ้นยืนไม่ไหว ส่งให้ “โจฮัน” ชนะน็อกได้ในนาทีที่ 2:43 ของยกสองโดยสามารถเก็บชัยไฟต์ที่ 4 และรับโบนัสไปอีก 3.5 แสนบาท รวมถึงได้ข่าวดีฉลองล่วงหน้าอายุครบ 17 ปี ในวันที่ 14 พ.ย.นี้ เป็นสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.7 ล้านบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) และกลายนักกีฬาอายุน้อยที่สุดใน ONE#5 นักกีฬาฟอร์มเดือด คว้าโบนัสเข้าบัญชีจากการแข่งขันเต็มไปด้วยความตื่นเต้น บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษยยอดธง” จึงตบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ทำผลงานโดดเด่นทั้งหมด 5 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ได้แก่1. คิริลล์ โคมูทอฟ (โบนัส 3.5 แสนบาท)2. โจฮัน กาซาลี (โบนัส 3.5 แสนบาท + สัญญา ONE 3.7 ลบ.)3. เพชรแสนชัย เอ็มยุเด็ด ขอนไม้บาววี (โบนัส 3.5 แสนบาท)4. เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร (โบนัส 3.5 แสนบาท)5. แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ (โบนัส 3.5 แสนบาท)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 3ึ6- คู่เอก ซุปเปอร์บอล ทีเด็ด 99 ชนะคะแนน จูลิโอ โลโบ (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)- คู่รอง เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ดวงสมพงษ์ จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- แรมบ๊อง ส.เถระพัฒน์ ชนะน็อก พันศักดิ์ ว.วรรณทวี นาทีที่ 1:13 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร ชนะน็อก เพชรพลังชัย ภ.เจริญแพทย์ นาทีที่ 1:49 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 134 ป.)- ไม้ซางคำ ส.ยิ่งเจริญการช่าง คะแนนเอกฉันท์ มังกร บูมเด็กเซียน (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)- เพชรแสนชัย เอ็มยุเด็น ขอนไม้บ่าววี ชนะน็อก เงาพยัคฆ์ แอ๊ดสันป่าตอง นาทีที่ 1:38 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)- โจฮัน กาซาลี ชนะน็อก เทเมียร์ลัน เบ็กมูร์ซาเอฟ นาทีที่ 2:43 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คิริลล์ โคมูทอฟ ชนะน็อก พรศิริ พีเค.แสนชัย นาทีที่ 1:57 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- อันโตนิโอ ออร์เดน ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ พงษ์ศิริ สจ.วิชิตแปดริ้ว (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- เอลาด ซูมาน ชนะคะแนนเอกฉันท์ วลาดิเมียร์ กาบอฟ (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- โซอุนดิน ซูไลมานอฟ ชนะทีเคโอ อาดิเลต มามีทอฟ นาทีที่ 2:46 ของยกสอง (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คาร์ลอส อัลวาเรซ ชนะซับมิชชัน ไตเติล ชัย นาทีที่ 0:57 ของยกแรก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)