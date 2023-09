“เด็ดดวงเล็ก” เก็บชัย 4 ไฟต์ติด, “เคียมรัน” ควง “ซาจาด” เปิดตัวแจ่ม ONE ลุมพินี 35

ศึก ONE ลุมพินี 35 มอบความเร้าใจให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ส่งท้ายเดือนเก้าแบบจุใจ เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 29 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยเหล่าคู่แข่งขันฟอร์มจัดจ้านทั้ง 12 คู่ ต่างสร้างผลงานสุดประทับใจเพื่อแย่งชิงชัยชนะมาครองคู่เอกเป็นการโคจรมาเจอกันของสองนักสู้ฟอร์มดีที่ยังไม่เคยแพ้ใคร “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” อดีตดาวเด่นรุ่นเล็กแชมป์เวทีลุมพินี ท้าชนความแรงนักกีฬา ONE “เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99” ที่ปัจจุบันรั้งอันดับ 3 ของแรงกิง ONE มวยไทย โดยวัดฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)เปิดฉากมายกแรก ทั้งสองฝ่ายต่างออกอาวุธดูเชิงกันไปมา แต่ยังไม่มีฝ่ายใดกล้าผลีผลามมากนัก ต่อมาในยกสอง ทั้งคู่เริ่มเครื่องร้อนเดินหน้าออกอาวุธใส่กันไม่ยั้ง โดยเฉพาะเกมวงนอกที่แลกกันได้อย่างดุเดือด มาถึงยกตัดสิน เป็น "เด็ดดวงเล็ก" ที่ทำผลงานได้เหนือกว่าอย่างชัดเจน จากลูกเตะที่โกยคะแนนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ จบครบสามยก หลังสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีคู่เอก เป็นฝ่าย "เด็ดดวงเล็ก" ที่เอาชนะ "ก้องศึก" ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ พร้อมทำสถิติเก็บชัยชนะไฟต์ที่ 4 ติดต่อกันด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “แฝดอโยธยา” พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยฯ จอมบู๊บ้าเลือด กลับมาแก้มือกู้ศรัทธาพร้อมเดินชนน้องใหม่จากรัสเซีย “เคียมรัน นาบาติ” ผู้มีสถิติไม่แพ้ใคร 18 ไฟต์ติดต่อกัน รวมถึงเคยชนะ “เสือแบล็ค ท.พราน49” มาแล้ว โดยเจอกันในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต (145.4 ป.)เสียงระฆังเปิดฉาก “พงษ์ศิริ” เดินลุยบู๊เข้าใส่ตามถนัดทันที แต่ยังไล่จับคู่ชกที่เสต็ปเท้าเร็วไม่ค่อยทัน ยกสอง “เคียมรัน” ยังใช้ความคล่องตัวให้เป็นประโยชน์ดักชกใส่เข้าเป้าต่อเนื่องจน “พงษ์ศิริ” เสียอาการโงนเงนยืนแทบไม่ไหว ยกสุดท้าย “เคียมรัน” คุมสถานการณ์ปิดเกมได้ดีเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกฉันท์ ยืดสถิติไร้พ่ายเป็น 19 ไฟต์ส่วน “ซาจาด แซตตารี” มวยฝีมือดีจากอิหร่าน ดีกรีแชมป์เวทีราชดำเนินคนปัจจุบัน อาศัยความสดออกอาวุธรัวไม่ยั้ง เปิดตัวเอาชนะคะแนน “แรมโบ้ ม.รัตนบัณฑิต” ไปได้แบบสวยงาม ขณะที่ “แบล็คแพนเธอร์” เปิดเกมสู้สุดเดือดชนะคะแนน “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” ในเกมที่มีรวม 3 นับ ผลงานเข้าตารับเงินโบนัสแพ็คคู่ไปครองแบบสะใจ#สู้สุดใจ 5 นักชกโชว์อาวุธเด่นรับโบนัสรวม 1.75 ล้านบาทตลอดการแข่งขันมีบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิด โดยมีนักกีฬา 5 ราย ออกอาวุธโจมตีสวยงามเข้าตา ทำให้ได้รับแจกเงินโบนัสเป็นของขวัญกลับบ้านไปคนละ 3.5 แสนบาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1.75 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)1. เพชรชุมแพ ไฮแลนด์ยิม2. สะแกงาม จิตรเมืองนนท์3. แบทแมน อ.อัจฉริยะ4. แบล็คแพนเธอร์5. สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่งสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 35- คู่เอก เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 ชนะคะแนนเอกฉันท์ ก้องศึก แฟร์เท็กซ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง แบล็คแพนเธอร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- แบทแมน อ.อัจฉริยะ ชนะน็อก รุ่งแสงตะวัน ส.พาราษฎร์ นาทีที่ 1:37 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 136 ป.)- สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ ชนะทีเคโอ พลอยขาว วีเค.เขาใหญ่ นาทีที่ 0:45 ของยก 3 (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- จอมโหด วีเค.เขาใหญ่ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรพฤหัส ศิษย์นายกทวีปตะพง (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)- ปฏักเอก เทพภาคิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ พริกไทยดำ จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- เคียมรัน นาบาติ ชนะคะแนนเอกฉันท์ พงษ์ศิริ พีเค.แสนชัยฯ (มวยไทย แคตช์เวต 145.4)- ซาจาด แซตตารี ชนะคะแนนเอกฉันท์ แรมโบ้ ม.รัตนบัณฑิต (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- โมฮัมเหม็ด บาวตาซา ชนะคะแนนเอกฉันท์ เฟอร์กัน คาราแบ็ก (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- ชนะจน พีเค.แสนชัยฯ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ จอร์จ จาร์วิส (มวยไทย รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- เพชรชุมแพ ไฮแลนด์ยิม ชนะน็อก ลิซา ไบรเออร์ลีย์ นาทีที่ 1:30 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- จีฮิน รัดซวน ชนะซับมิชชัน เจเนลีน โอลซิม นาทีที่ 1:34 ของยกสาม (MMA แคตช์เวต 120.8 ป.)