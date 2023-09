เดือดแบบตะโกน! “ซุปเปอร์เล็ก” สวมบทมือปราบ “รถถัง” ชนะแต้มเอกฉันท์ ONE ลุมพินี 34

ศึก ONE ลุมพินี 34 ปิดฉากด้วยความดุเดือดสมศักดิ์ศรีกับที่เป็นศึกครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการมวยไทย สะกดสายตาแฟนกีฬาการต่อสู้ใน 190+ ประเทศทั่วโลก โดยทัพนักสู้ระดับ “คู่เอก” ทั้ง 22 ชีวิต 11 คู่ ต่างปล่อยอาวุธเด็ดแบบเต็มอิ่มไม่ทำให้ต้องผิดหวัง เมื่อค่ำวันวันศุกร์ที่ 22 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกมวยหยุดโลก “รถถัง จิตรเมืองนนท์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) แสดงสปิริตยอมแบกน้ำหนักขึ้นเวทีหลังเพื่อนรัก “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เกิดตกตาชั่งหมดสิทธิ์ชิงเข็มขัด จึงต้องงัดกันนอกรอบในกติกามวยไทย แคตช์เวต ซูเปอร์ไฟต์ 140 ป. แทนเปิดฉากยกแรก "รถถัง" ไม่รอช้างัดศอกเข้าเต็มหน้าผาก "ซุปเปอร์เล็ก" เรียกแผลแตกได้อย่างเร็ว แต่แพทย์เห็นควรให้สู้ต่อได้ ยกสอง "ซุปเปอร์เล็ก" เดินเข้าใส่ไม่ห่วงแผล ได้จังหวะสับศอก "รถถัง" จนล้มลงไปกองคามุมเรียกนับแปด ยกสุดท้าย ทั้งสองฝ่ายไม่มีอะไรจะเสีย เดินแลกเดือดแทบไม่ได้หายใจ ครบสามยก "ซุปเปอร์เล็ก" เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ไปได้แบบถึงพริกถึงขิง สมเป็นไฟต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มวยไทยในรอบ 50 ปีด้านคู่รองของรายการ “คนไม่ยอมคน” เสกสรร อ.ขวัญเมือง จอมเก๋าสายบู๊ หวนคืนสังเวียนครั้งแรกในฐานะนักกีฬา ONE เต็มตัว เปิดหน้าท่าแกร่ง “อาเมียร์ นาซิรี” นักชกมากฝีมือ ตัวแทนมาเลเซีย/อิหร่าน ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 140 ป.เริ่มยกแรก ทั้งสองแลกอาวุธครบเครื่องแต่ยังไม่มีฝ่ายใดเพลี่ยงพล้ำ ยกต่อมา “เสกสรร” เครื่องเริ่มร้อน เดินเข้าทำอย่างหนักหน่วง เล่นเอา “อาเมียร์” ถอยเป็นพัลวัน ยกสุดท้าย “เสกสรร” ยังคงเดินลุยตามเสียงเชียร์ ไล่โกยแต้มเป็นกอบเป็นกำ ครบสามยก “เสกสรร” ได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์ เพิ่มสถิติไร้พ่ายไฟต์ที่ 6 ติดต่อกันใน ONE ลุมพินีส่วน “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” แก้มือสำเร็จด้วยการจัดน็อกคู่ชกจากอิหร่าน “ ซามาน อาสซูริ” ในนาทีที่ 2:15 ของยกแรก ซิวดับเบิลโบนัสไป 700,000 บาท ขณะที่ “เมืองไทย พีเค.แสนชัยฯ” ย้ำชัย “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ” ในศึกภาค 3 ด้วยคะแนนเอกฉันท์ไปแบบดุเดือด ทำให้ได้ควงคู่กันรับโบนัสกลับบ้านไปคนละ 350,000 บาท ขณะที่ “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยฯ” เปิดตัวสวยในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ชนะคะแนนเอกฉันท์ “อัคราม ฮามิดี”#แจกไม่อั้นสมศักดิ์ศรีบิ๊กไฟต์ยอดรวมโบนัส 2.1 ลบ.งานนี้บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เปิดกระเป๋าแจกโบนัสให้แบบถึงใจสมเป็นบิ๊กไฟต์ที่ทุกคนเฝ้ารอคอย โดยมีนักกีฬา 4 ราย สร้างผลงานโดดเด่นน่าประทับใจรับเงินกลับบ้านไปคนละ 3.5 แสนบาท (สามแสนห้ามหมื่นบาท) ขณะที่ “เสือคิม” ผลงานเด่นฟันดับเบิลโบนัสรับคนเดียว 7 แสนบาท (เจ็ดแสนบาท) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2.1 ล้านบาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท)1.ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ (สามแสนห้าหมื่นบาท)2.เสือคิม สจ.โต้งปราจีน (เจ็ดแสนบาท)3.มิเกล ตรินดาเด (สามแสนห้าหมื่นบาท)4.เมืองไทย พีเค.แสนชัยฯ (สามแสนห้าหมื่นบาท)5.ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ (สามแสนห้าหมื่นบาท)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 34- คู่เอก ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 ชนะคะแนนเอกฉันท์ รถถัง จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย แคตช์เวต ซูเปอร์ไฟต์ 140 ป.)- คู่รอง เสกสรร อ.ขวัญเมือง ชนะคะแนนเอกฉันท์ อาเมียร์ นาซิรี (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)- เมืองไทย พีเค.แสนชัยฯ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)- กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย ชนะทีเคโอ ไทสัน แฮร์ริสัน นาทีที่ 3:00 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยฯ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อัคราม ฮามิดี (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- มิเกล ตรินดาเด ชนะน็อก สิบหมื่น โค้ชนาย นาทีที่ 2:14 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 147 ป.)- เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะน็อก ซามาน อาสซูริ นาทีที่ 2:15 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)- ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ ชนะน็อก จอมโหด ออโต้มวยไทย นาทีที่ 0:54 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 116 ป.)- เว่ย ซือคิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรชาติชาย ไฟท์ จีค มวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)- ชิเนซัตกา โซลเซตเซก ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เฉิน เร่ย (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- ลิโต อาดิวัง ชนะทีเคโอ อาเดรียน มาเทอิส นาทีที่ 0:23 ของยกแรก (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)