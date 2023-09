“ยอดไอคิว” เสียสถิติชนะรวด, “โอท็อป” เปิดตัวสวยด้วยน็อกเอาต์ ศึก ONE ลุมพินี 33

ศึก ONE ลุมพินี 33 เดินหน้ามอบความสนุกสู่แฟนกีฬาการต่อสู้ใน 190 ประเทศทั่วโลก เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 15 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยนักสู้ฝีมือแกร่งทั้ง 13 คู่ ต่างวาดลวดลายออกอาวุธบู๊สนั่น สร้างความบันเทิงเร้าใจเช่นเดิมคู่เอกประจำสัปดาห์ “ยอดไอคิว พีเค.แสนชัยฯ” กลับขึ้นเวทีด้วยความมุ่งมั่นโดยมีพี่ชายสุดที่รัก “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ” ติวเข้มติดขอบเวที เผชิญหน้ากับจอมแกร่งจากรัสเซีย “อเล็กเซย์ บาลีโก” ที่ตั้งเป้าไฟต์เปิดตัวปัง โดยซัดกันในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 150 ป.ยอดไอคิว vs อเล็กเซย์เริ่มยกแรก "อเล็กเซย์" เดินเข้าหาชวนทะเลาะ ก่อนที่ "ยอดไอคิว" จะพลาดท่าโดนหมัดฮุกซ้ายของ "อเล็กเซย์" ลงไปนอนให้กรรมการนับ 8 ในยกสอง เข้ายกสุดท้าย "ยอดไอคิว" สับเกียร์ห้าสาดแข้งซ้ายไม่ยั้งเพื่อตีตื้น แต่ไม่ทัน จบสามยก เป็น "อเล็กเซย์" ที่ได้รับการชูมือด้วยคะแนนเอกฉันท์เปิดตัวได้อย่างสวยงามด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “โอท็อป อ.ขวัญเมือง” มวยหนุ่มกำลังห้าว วัย 17 ปี เปิดตัวครั้งแรกเจอสายแข็งจากญี่ปุ่น “ชินโก ชิบาตะ” คู่ชกที่อายุมากกว่าถึง 10 ปี ที่เล็งกลับมาล่าแต้มชัยต่อเนื่องให้ได้ โดยแลกอาวุธกันในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 143 ป.ชินโก vs โอท็อปเกมนี้จบไวเกินคาด หลังสิ้นเสียงระฆังยกแรกดังขึ้นเพียง 17 วินาที "โอท็อป" ได้โอกาสเหวี่ยงหมัดขวาเข้าเต็ม ๆ ส่ง "ชินโก" หงายหลังลงไปกองนับ 8 แม้จอมบู๊แดนปลาดิบ ยังแข็งใจลุกขึ้นมาได้ แต่ก็โดนแจกอาวุธชุดใหญ่ซ้ำ ลงไปให้กรรมการนับเป็นครั้งที่สอง “โอท็อป” ก็ไม่รอช้าสาดพายุหมัดตามปิดเกมแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เอาชนะทีเคโอ ไปด้วยเวลาเพียง 0.59 วินาที พร้อมพิชิตโบนัส 3.5 แสนบาทเข้าบัญชีได้ตั้งแต่ไฟต์เปิดตัวด้านสาวน้อยวัย 18 ปี “จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์” พลิกสถานการณ์เสียเปรียบในช่วงยกแรกกลับมาชนะทีเคโอนักชกสาวแกร่งจากตุรกี “เซรา โดอาน” นาทีที่ 2:36 ของยกที่ 2 คว้าชัย 3 ไฟต์รวดสำเร็จ ขณะที่ “ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัยฯ” ยังโชว์บู๊ได้ดุเดือด เอาชนะจอมอึดจากอิรัก “อายัด อัลบัด” ด้วยคะแนนเอกฉันท์แบบมันหยดจูเนียร์ - ตี๋ใหญ่#เดือดถึงใจ 4 นักสู้ฟอร์มจัดรับโบนัสเป๋าตุงรวม 1.4 ล้านบาทตลอดการแข่งขันเต็มไปด้วยการต่อสู้ที่น่าประทับใจมีนักกีฬา 4 ราย ออกอาวุธเด็ดโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เปิดกระเป๋าควักโบนัสเป็นขวัญกำลังใจไปคนละ 3.5 แสนบาท (สามแสนห้าหมื่นบาท) รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท)1. ยามีน พีเค.แสนชัยฯ2. โอท็อป อ.ขวัญเมือง3. ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์4. ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 33- คู่เอก อเล็กเซย์ บาลีโก ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดไอคิว พีเค.แสนชัยฯ (มวยไทย แคตช์เวต 150 ป.)- คู่รอง วัชรพล สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ อภิวัฒน์ ส.สมนึก (มวยไทย แคตช์เวต 129 ป.)- ปานเทพ วีเค.เขาใหญ่ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฉลามขาว พีเค.แสนชัยฯ (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)- ทับทิมทอง สจ.เล็กเมืองนนท์ ชนะน็อก สกลพัทธ โชติบางแสน นาทีที่ 1:38 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- อับดาลลาห์ ออนดาซ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ พลังบุญ ว.สันต์ใต้ (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)- สิงห์ ส.โชคมีชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ วิน ศิษย์เจ๊นิ่ม (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)- ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์ ชนะทีเคโอ ฉลามขาว จิตรเมืองนนท์ นาทีที่ 0:48 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 116 ป.)- โอท็อป อ.ขวัญเมือง ชนะทีเคโอ ชินโก ชิบาตะ นาทีที่ 0:59 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 143 ป.)- ยามีน พีเค.แสนชัยฯ ชนะน็อก จาง จินฮู นาทีที่ 0:23 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัยฯ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อายัด อัลบัด (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- จูเนียร์ แฟร์เท็กซ์ ชนะทีเคโอ เซรา โดอาน นาทีที่ 2:36 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)- อิสเมล ข่าน ชนะซับมิชชัน โช จุง กุน นาทีที่ 1:10 ของยกสาม (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- ราบินดรา ธานท์ ชนะทีเคโอ โทเรบซี ดงกัค นาทีที่ 1:55 ของยกสาม (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)