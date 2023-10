Road To ONE ซีซัน 2 เตรียมระเบิดความมันรอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 28 ต.ค.นี้

ศึก Road To ONE Thailand ซีซัน 2 เวทีสานฝันนักมวยไทยดาวรุ่งสู่เวทีระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือของ วัน แชมเปียนชิพ (ONE), เทโร เอ็นเทอร์เทนเมนท์, ช่อง 7 HD และแฟร์เท็กซ์ไฟต์ โปรโมชัน เดินทางมาถึงในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย โดยจะระเบิดความมันในวันเสาร์ที่ 28 ต.ค.นี้ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)สำหรับ Road To ONE Thailand ซีซัน 2 จัดขึ้นในรูปแบบทัวร์นาเมนต์มวยไทย จำนวน 3 รุ่นน้ำหนัก ได้แก่ มวยไทยชาย 68 กก., มวยไทยชาย 58 กก. และมวยไทยหญิง 53 กก. ซึ่งผู้ชนะคนสุดท้ายของแต่ละรุ่นน้ำหนักจะได้รับการเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬา ONE มูลค่าสัญญาสูงถึง 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเป็นเงินไทยราว 3.5 ล้านบาทโดยในรอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 ต.ค.นี้ เราก็ได้ 6 นักกีฬา จาก 3 รุ่นน้ำหนักมาประชันฝีมือกันเพื่อสานฝันสู่เวทีระดับโลกเป็นที่เรียบร้อยเริ่มกันที่รอบชิงชนะเลิศ มวยไทยชาย รุ่น 68 กก. “นนทชัย จิตรเมืองนนท์” ขุนเข่าแดนใต้ วัย 24 ปี จากชุมพร พบกับ “เพื่อไทย พ.พนมพร” หนุ่มก้านยาวขวัญใจชาวอีสาน วัย 21 ปี จากชัยภูมิมวยไทยชาย รุ่น 58 กก. “เก้าแต้ม เพชรพลบดี” ดาวรุ่งพุ่งแรงวัยเพียง 18 ปี จากเพชรบูรณ์ พบกับ “ยอดทนง นพเดชศิษย์ขุนยิม” มวยเข่าหนักมากประสบการณ์ วัย 31 ปี จากระยองขณะที่รอบชิงชนะเลิศ มวยไทยหญิง รุ่น 53 กก. “เซียร์ แฟร์เท็กซ์” มวยสาวสวยหน่วยก้านดี วัย 22 ปี จากอิสราเอล พบกับ “นางหงส์ เลี้ยงประเสริฐ” สาวไทยมากชั้นเชิง วัย 26 ปี จากอุตรดิตถ์นอกจากนี้ยังเต็มอิ่มความมันไปกับคู่มวยประกอบรายการคุณภาพ ที่คัดสรรมาให้กับคอกีฬามวยไทยได้รับชมโดยเฉพาะถึง 4 คู่