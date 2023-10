“แอนตาร์” ได้สดสยบ “ราฟฟี่”, “ก้องธรณี” มาแรงเก็บชัย 4 ไฟต์รวด

ศึก ONE ลุมพินี 37 เดินหน้าแจกความสนุกให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้แบบจัดเต็มเหมือนเช่นเคย เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยเหล่านักต่อสู้ฝีมือชั้นนำทั้ง 12 คู่ ต่างสร้างผลงานสุดประทับใจเพื่อไล่ล่าเป้าหมายการเป็นนักกีฬา ONE อย่างเต็มตัวคู่เอกของรายการ “ขุนเข่าแดนน้ำหอม” ราฟฟี่ โบฮิค นักชกแกร่ง วัย 32 ปี จากฝรั่งเศส อดีตแชมป์เวทีลุมพินี รุ่น 147 ป. เปิดหน้าวัดความสด “แอนตาร์ คาเซม” รุ่นน้องฟอร์มแรง วัย 24 ปี จากเบลารุส ที่หวังกลับมาเก็บแต้มชัยต่อเนื่องให้ได้ เจอกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)เปิดฉากมายกแรกรูปเกมยังเน้นดูเชิงกันเป็นหลักอาวุธของทั้งสองฝ่ายไม่เข้าเป้าเท่าที่ควร ยกสอง “ราฟฟี่” มีลูกฮึดเดินเข้าทำพร้อมใช้ลูกเตะเป็นอาวุธนำทาง เข้ายกตัดสินเกมพลิกเมื่อ “แอนตาร์” ได้จังหวะปล่อยหมัดเข้าเต็มหน้า “ราฟฟี่” ส่งลงไปนอนโดนนับ 8 ส่งผลให้จบเกม “แอนตาร์” เป็นฝ่ายได้รับการชูมือชนะคะแนนเอกฉันท์ เดินหน้าเก็บชัยชนะสองไฟต์ติดต่อกันได้อย่างสวยงามด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “พ่อน้องฉลาม” ก้องธรณี ส.สมหมาย มวยซ้ายจัดจ้าน วัย 26 ปี จากเพชรบูรณ์ ตามล่าชัยชนะไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน ดวลแกร่งคู่ปรับจากแดนซามูไร “ทาอิกิ นาอิโตะ” ผู้รั้งอันดับ 4 แรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต โดยสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)หลังเสียงระฆังดังขึ้น “ก้องธรณี” เดินเกมด้วยความมุ่งมั่น ใช้อาวุธซ้ายลูกถนัดเป็นทีเด็ดโจมตีต่อเนื่อง ยกสอง มวยซ้ายจากเมืองมะขามหวานยังปักหลักปล่อยอาวุธได้จะแจ้งมากกว่า แต่ “ทาอิกิ” ยังอึดทนเอาตัวรอดไปได้ เข้ายกสุดท้าย “ก้องธรณี” รวมพลังทั้งหมดหาช่องเข้าทำแบบไม่มีพัก สุดท้ายจบเกมนักชกขวัญใจคนไทยเป็นฝ่ายชนะแต้มเอกฉันท์ พร้อมเพิ่มสถิติชนะเป็น 5 จาก 6 ไฟต์ ได้สำเร็จ#4 นักกีฬาฟอร์มจัดรับโบนัสกลับบ้านจากการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความเร้าใจเกินพิกัด บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” เปิดกระเป๋าแจกเงินรางวัลโบนัสพิเศษให้กับนักกีฬาที่โชว์ผลงานเข้าตาทั้งหมด 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.4 ล้านบาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ได้แก่1. เอลิส คาเซม (โบนัส 3.5 แสนบาท)2. ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ (โบนัส 3.5 แสนบาท)3. ลำน้ำโขง บีเอส.มวยไทย (โบนัส 3.5 แสนบาท)4. ฤทธิเดช ส.สมหมาย (โบนัส 3.5 แสนบาท )สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 37- คู่เอก แอนตาร์ คาเซม ชนะคะแนนเอกฉันท์ ราฟฟี่ โบฮิค (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- คู่รอง ฤทธิเดช ส.สมหมาย ชนะน็อก เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์ เวลา 1:59 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)ลำน้ำโขง บีเอส.มวยไทย ชนะน็อก สำออยน้อย ต.ภู่สุวรรณ นาทีที่ 2:30 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- เพชรศิริชัย เดชเพชรสีทอง ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ สองฝั่งโขง เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย แคตช์เวต 133 ป.)- ก้าวไกล ช.ห้าพยัคฆ์ ชนะน็อก พันมงคล ส.มงคลการช่าง นาทีที่ 1:29 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)- ทหารเอก นายกเอท่าศาลา ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ มหาหิน นักบินอะไหล่ยนต์ (มวยไทย แคตช์เวต 118 ป.)- ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ทาอิกิ นาอิโตะ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- อัสลามจอน ออร์ติคอฟ ชนะทีเคโอ เพชรหัวหิน จิตรเมืองนนท์ นาทีที่ 0:50 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- เอลิส คาเซม ชนะน็อก ชัย สส.ต้อยแปดริ้ว นาทีที่ 2:43 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)- มอริส โบลิยาน ชนะซับมิชชัน กันต็อกต็อก บาทาชูลูน นาทีที่ 2:23 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คาร์โล บูมินาอัง ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ เดนิส อันดรีฟ (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- คอมรอนเบก ออร์ติคอฟ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพอร์ซิวาล อูโม อัมบี (MMA แคตช์เวต 130 ป.)